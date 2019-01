Torleif (53) fikk tre hjerteinfarkt på tre dager – takker legen som kalte ham feit

Helt siden Torleif Torkildsen fra Trondheim var 17 år, har han slitt med overvekt.

Store deler av yrkeslivet hans ble tilbragt til sjøs, og en kombinasjon av svært lite aktivitet og et stort inntak av mat førte til en livsstil Torkildsen beskriver som alt annet en sunn.

– Jeg kom inn i en ond sirkel, og trodde ikke det var mulig å gjøre noe med det, sier han til TV 2.

Sjokkbeskjeden

På det meste veide 53-åringen godt over 120 kilo. Samtidig røykte han mellom 40-60 sigaretter hver eneste dag.

– Jeg skjønte at livsstilen ikke var bra for meg. Min far døde av hjerteinfarkt, men jeg tenkte at dette ikke kom til å skje med meg, sier Torkildsen.

På grunn av jobben til sjøs, var han avhengig av å få fornyet helseattesten sin annenhvert år. Da Torkildsen begynte i bransjen var det aldri fokus på helse og det å være i god form.

Men da 53-åringen var innom sjømannslegen i 2012 fikk han en beskjed som skulle endre alt.

– Legen sa rett ut av jeg var «feit», sier Torkildsen.

Fornærmet

Han innrømmer at han ble fornærmet, men etter å ha tenkt seg om innså Torleif at det var akkurat denne beskjeden han trengte.

– Jeg hadde ikke gjort noe med det, hvis det ikke var for beskjeden jeg fikk slengt i trynet av legen. Jeg mener vi trenger flere leger i Norge som tør å være såpass ærlige, selv om det for de fleste ikke er en kjekk beskjed å få, sier Torkildsen.

NYTT LIV: Nå trener Torleif 5-6 ganger i uken. Foto: Privat

Legen ga Torleif streng beskjed om at han fikk seks måneder på å vise at han kunne gå ned i vekt. Hvis han ikke klarte det, fikk han ikke fornyet helseattesten.

– På seks måneder måtte jeg gå ned fem kilo. Da jeg kom tilbake seks måneder senere hadde jeg gått ned 12-13 kilo, sier han.

Vendepunkt

53-åringen bestemte seg for legge det inaktive livet han hadde levd bak seg, og bestemte seg for å ta grep. I løpet av noen år gikk han fra godt over 120 kilo til under 100.

Men høsten 2016 havnet han tilbake i dårlige rutiner igjen, og vekten steg. På tur opp Stoltzenkleiven i Bergen kom et nytt vendepunkt.

– En mosjonist bruker en halvtime. Jeg brukte over én time, og ble passert av en dame på 80 år. Det setter litt perspektiv på ting, og du skjønner hvor dårlig form du er i, sier han.

Vi er kommet til desember 2016, og 53-åringen har nok en gang bestemt seg for at han gjerne ønsker å komme i bedre form. Da skjedde det noe