«Stor skredfare» – kan trolig ikke sende inn redningsmannskap

– Vi sendte ut en patrulje på to scootere på motsatt side av dalen for å få innblikk mot skredområdet. Jeg har nettopp fått tilbakemelding på at det ikke er noen innsikt, forteller innsatsleder Roald Berntsen til TV 2.

Klokken ti skulle et Sea King redningshelikopter være på plass, men med tett snøfall vil muligheten for effektivt søk være begrenset.

– Vi ønsker å komme i gang med søk så snart som mulig, men vi må la skredeksperter avgjøre om det er tilrådelig, sier innsatsleder Roald Berntsen i Troms politidistrikt.

Helikopter mottar ikke signal

De fire turistene som er savnet på Blåbærtinden i Troms bærer alle utstyr med sender og mottaker. Før turen ble det gjennomført en sjekk av utstyret for å sjekke at utstyret var aktivert.

Problemet er at helikopteret ikke kan motta signalene.

– De er utstyrt med sikkerhetsutstyr som sender ut signaler, men man må være på en viss avstand for å motta dem, forteller operasjonsleder Roy Tore Meyer til TV 2 torsdag morgen.

Hittil har ikke helikoptrene kunnet fly nærme nok til å motta disse signalene.

Leteaktivitet innstilt

All leteaktivitet ble innstilt sent onsdag kveld, på grunn av dårlig sikt og uvær.

– Vi ønsker å iverksette en leteaksjon så snart som mulig, men sikkerheten til mannskapet som skal gjøre jobben må komme først, sier innsatsleder Roald Berntsen.

Siden 2004 har 87 personer mistet livet i skred i Norge. 28 av dem omkom i Troms, hvor de fire turistene nå er savnet.

– Det er tungt å stå her og vite at det ligger noen der oppe som trenger hjelp, men vi må vite angående sikkerheten først.

Torsdag morgen var det betydelig skredfare og det ble vurdert uforsvarlig å sende mannskap opp i fjellet, som ligger 1442 meter over havet.

Klokken 8 ble det holdt møte for å legge en videre plan for letemannskapene. Hva politiet gjør videre vil de fortelle i en presskonferanse klokken 11.

Observert skispor

De fire savnede er én svensk kvinne og tre finske menn. En svensk mann valgte å drive skogskjøring lenger nede i fjellet mens de fire savnede fortsatte mot toppen.

Turfølget ble sist observert rundt klokken 14.00 onsdag. Etter noen timer ble den femte personen bekymret og meldte fra til politiet.

Det er observert et større skred i Tamokdalen der turgåerne er savnet. Det er sett skispor som går inn i skredet, men ingen har sett skispor som kommer ut av skredet.