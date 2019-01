Skylder på media for at abort har blitt skjebnesak for KrF

Likevel tror han at regjeringsforhandlingene ender med en enighet.

ØNSKER IKKE ENIGHET: Stein Oltedal, nestleder i Sunnfjord KrF i Sogn og Fjordane. Foto: Privat

– Det har blitt investert så mye prestisje i dette prosjektet, at jeg tror man vil komme til en løsning. Jeg er med i KrF og vil fortsette med det, men det er viktig at partiet nå tar hensyn og lytter til venstresiden i tiden fremover, mener Oltedal.

Dersom de nåværende regjeringsforhandlingene skulle ende uten enighet, utelukker han ikke at partiet bør søke seg mot venstresiden ved neste anledning.

– Hvis det kollapser, så vil KrF få det som en tilbakemelding om at dette ikke lyktes, og at man har litt andre argumenter ved neste korsvei. Per nå er det ikke aktuelt å søke samarbeid med venstresiden, men det er naturlig at det opp mot neste valg blir et alternativ i KrF, sier han.

Også Oltedal mener det er uheldig at abortsaken har blitt nærmest overskyggende i regjeringsforhandlingene.

– Jeg synes saken er lite realistisk å kjøre frem, ettersom opinionen er så tydelig mot KrF i denne saken. Jeg synes også det var litt på grensen da Erna kjørte abortsaken inn i KrFs interne prosess. Det er på grensen til hva som er ok, mener han.

Melder seg ut

Onsdag ble det kjent at vararepresentant på Stortinget for KrF, Hanne Thürmer, melder seg ut av Kristelig Folkeparti og inn i Senterpartiet.

– Det er lang linje hvor jeg har blitt mer og mer enig i Senterpartiet sin politikk. På mange måter ville det nok vært naturlig for meg å bytte over til dem neste periode uansett. Så det har mye å gjøre med at Senterparti trekker, ikke så mye at KrF ikke er et bra parti, sier Thürmer til TV 2.

UT AV KRF: Hanne Thürmer, vararepresentant på Stortinget. Foto: Peter Mydske/Stortinget

Likevel understreker hun at retningsvalget i høst ikke gikk som hun ønsket. Thürmer var en såkalt rød delegat, som ønsket at KrF skulle søke regjeringsmakt med venstresiden.

– Men det var ikke alene årsaken til at jeg meldte meg ut, sier hun.

Også for Thürmer er det et sentralt poeng at abortssaken har fått så stor plass i forkant av forhandlingene.

– Jeg synes aborttemaet overskygger andre viktige temaer. Det er ikke der mitt store politiske engasjement er, og profilen til KrF er mye mer enn bare abortsaken, mener Thürmer.

– Ønsker du at forhandlingene mellom KrF og regjeringen skal lykkes?

– Jeg ønsker KrF alt vel, og at de lander på et forhandlingsresultat de er fornøyde med, sier hun.

Skylder på media

Ingelin Noresjø, fylkesleder i Nordland KrF, mener også at abortsaken har fått for stor plass i forhandlingene. Hun mener imidlertid at dette er et medieskapt bilde.

VIL HA BREDERE FOKUS: Ingelin Noresjø, fylkesleder i KrF Nordland. Foto: Nordland fylkeskommune

– Jeg skulle ønske at hele bredden i KrFs politikk kom bedre frem. Samtidig må jeg spille ballen tilbake til dere i media, og spørre hvorfor man kun fokuserer på abortsaken. Det er veldig mange andre saker som er viktige for KrF, sier hun.

– Har du tiltro til at KrFs representanter på Gran også får frem dette i regjeringsforhandlingene?

– For all del. Fokuset er langt bredere enn det fremstilles som, mener Noresjø.

Selv var Noresjø på rød side under KrFs retningsvalg i høst. Nå mener hun det er viktig at partiet står sammen for å styrke seg.

– Det er helt avgjørende. De neste fire årene vil bli veldig avgjørende for KrF, og da er det viktig at vi har fokus på politikken vår. Den må nå så mange og være så bred i verdigrunnlaget, at vi fremdeles er et sterkt og levedyktig parti.

– Men er det da heldig at abortsaken får så mye fokus som den gjør?

– Nei, det er det ikke. Mange kan bli fremmedgjorte fordi de ikke er enige i denne saken. Abortsaken vil alltid stå sterkt i KrF, det gjør den også for meg, men vi må være et parti som folk ikke velger på grunnlag av den ene saken, men heller på grunn av et bredere verdifellesskap, mener Noresjø.

– Ønsker du at forhandlingene lykkes?

– Ja. Partiet har tatt sitt valg, og da håper jeg at man lykkes med det valget som er tatt. Jeg går ikke med håp om at forhandlingene skal kollapse og at man skal prøve å søke samarbeid med venstresiden, sier hun.

Regjeringsforhandlinger

Onsdag 2. januar startet regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland.

Det er ventet beintøffe forhandlinger mellom de fire partiene, og statsminister Erna Solberg (H) uttalte ved forhandlingenes startskudd at hun forventer krevende dager fremover.

– Jeg vet at dette er forhandlinger som blir krevende. Samtidig mener jeg vi har hatt samtaler på forhånd som gjør at det er muligheter for å finne felles løsninger. Men jeg vet også at vi skal bruke tid på å finne frem til de gode løsningene helt til slutt, sa Solberg.