Denne frokosten er sunnest og best

Det sies at frokosten er dagens viktigste måltid. Men det er ikke alltid man har tid til å spise frokost hjemme.



Janne Langehaug Antonsen, klinisk ernæringsfysiolog hos Volvat, anbefaler av flere grunner å spise frokost.

– Dersom man dropper frokosten kan man merke at konsentrasjonen og humøret blir dårlig. Man kan bli fysen utover dagen, og man får økt søtsug, sier hun.



Hva er en god frokost?

Ifølge Langehaug Antonsen viser studier at de som spiser frokost har et sunnere kosthold generelt.

Hun sier at «tallerkenmodellen» er et godt hjelpemiddel for å få i seg et balansert og sunt frokost.

– Den ene delen skal være grove kornprodukter, den andre delen frukt, bær og grønnsaker, den tredje delen kjøtt, fiskepålegg, og kanskje litt ost og egg. Dette er en veldig bra sammensetning på en god frokosttallerken. Det bør være mat som varer lenge, og som virker frem til lunsjen, sier hun.

Hvor er det best å kjøpe frokost?

Frokost er bra: ernæringsfysiolog Janne Langehaug Antonsen anbefaler alle å spise frokost. Foto: Renold T. Christopher/Matkontrollen.

Matkontrollen har valgt ut Starbucks, Espresso House, og Narvesen, og har undersøkt hva du får for pengene hos dem. Hos kaffe-kjedene har Matkontrollen valgt noe å spise, en juice og en kaffe. I noen av pakkene inngår bare juice, mens andre har pakker med bare kaffe. Matkontrollen har valgt å kjøpe begge deler hos alle.

Ernæringsfysiolog Janne Langehaug Antonsen har sett nærmere på maten og drikkene kjedene serverer. Vi har hentet inn informasjon fra kjedene om ingredienser og næringsinnhold på maten og drikken.

– Rundstykkene og bagetten ser ganske grove ut. Men når jeg løfter disse ut av pakken og kjenner på dem, så kjenner jeg at noen er tyngre enn de andre. Hos Espresso House har de brukt en smørtype som har riktig fettsyre for hjertet vårt. Mens på baguetten til Narvesen og på rundstykke fra Starbucks er det brukt meierismør.

Ernæringsfysiologen mener man bør unngå å drikke mye juice så tidlig på morgenen.

– Her er det faktisk opp mot tre ganger så mye juice som er anbefalt per gang. Så velg vann, det er et sunnere frokostalternativ, sier hun til Matkontrollen.

Etter å ha vurdert alternativenene er Janne Langehaug Antonsen sikker på hva hun synes er det beste tilbudet.

– Av disse tre alternativene så ville jeg valgt Espresso House. Rundstykket er grovest, og har riktig fettstoffer på seg. Når det gjelder alternativene fra Starbucks og Narvesen er de helt ok. De er ikke så grove, og man risikerer å bli fort sulten, sier hun.