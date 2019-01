Så lett klikker små barn seg ut av bilstolen

Hun viser oss et nytt produkt fra BeSafe som heter Beltgard, og som de håper vil forhindre at barn klarer å åle seg ut.

Lanserer et nytt produkt

– Det fester man under skulderpaddene på bilsetet med borrelås på begge sider. Det gjør at Beltgarden hele tiden vil holde seg på samme sted helt uavhengig av barnets høyde. Det fester man på denne måten og så holder det beltene tettere sammen. Det er også plassert på et punkt hvor det holder seg godt og hvor det er vanskelig for barnet å kunne åpne det, forklarer hun.

Det nye produktet vil likevel ikke kunne forhindre at barn klikker seg ut av bilstolen.

Generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklubb, Børre Skiaker. (Foto: TV 2)

Vi spør derfor om hvorfor det er så lett for barn å klikke seg ut av deres bilstoler.

– Beltelåsene på bilstoler i dag er lagt innenfor et regelverk som inngår i dagens standard. Samtidig så må man ivareta en eventuell ulykkessituasjon hvor den første som ankommer stedet kan være en person som er svak, en person som ikke har erfaring med å åpne beltelåser på bilstoler. Det kan også være et spørsmål om tid, sier Haavardsholm.

– I tillegg så er det ikke lov å dekke til beltespennen på noen som helst måte. Beltespennen skal være rød, og det skal være mulig å åpne den med en håndbevegelse, legger hun til.

– Som produsent så har dere jo et ansvar for å sikre at barn sitter trygt i bilen?

– Absolutt, og vi gjør til enhver tid vårt ytterste for at barn skal være sikre innenfor de gitte rammer som finnes i dagens standard og regelverk. Det vi konkret gjør i dag er at vi samarbeider tett med vår leverandør av beltelåser Holmberg, som også sammen med andre eksperter på området for blant annet å utvikle nye typer varslingssystemer. Det er litt for tidlig å dele noen detaljer om hvor vi er i planleggingsfasen, avslutter hun.

Produsenten av Cybex skriver til oss i en e-post at de følger gjeldende regelverk og at de har utarbeidet et nytt varslingssystem som gir foreldre beskjed hvis barnet klikker seg ut eller løsner selene.