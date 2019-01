Rykteflommen har så for fullt begynt å bølge etter at overgangsvinduet åpnet igjen. Her er dagens rykter.

Ole Gunnar Solskjær uttalte til BBC at han ikke ønsker å avslutte jobben som manager for Manchester United i mai. Tidligere landslagskaptein for England, Alan Shearer, mener United bør beholde ham, melder den britiske kanalen. Så gjenstår det å se om rødtrøyene fortsetter på vinnersporet.

Evening Standard skriver at Christian Eriksen stadig avventer med å signere ny kontrakt med Tottenham, selv om det ligger en kontrakt på bordet. Det gjør Tottenham bekymret, og manager Mauricio Pochettino sier at han «ikke vet» hva som kommer til å skje. Eriksens kontrakt utgår om 18 måneder.

Liverpool vurderer å tilby Daniel Sturridge en ny kontrakt, melder Daily Mail. Det har vært interesse fra både AC Milan og China, men Liverpool ønsker ikke at 29-åringen skal forlate klubben i januar.

Monaco-trener Thierry Henry ønsker å sikre seg flere navn denne måneden. Både Crystal Palace-midtstopper Mamadou Sakho og Chelseas midtbanespiller Cesc Fabregas skal være på Henrys ønskeliste, ifølge Independent. Onsdag spilte Fabregas sin kamp nummer 500 i engelsk fotball og 31-åringens melding på Twitter kan tyde på at en overgang til Frankrike kan være nært forestående.

Cesc Fabregas getting respect from his peers. He'll surely retire as a legend, having achieved so much in the game. #CFC pic.twitter.com/CHqpKMsKI9 — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) 3. januar 2019

Wolverhampton skal ha lagt inn et bud på 18 millioner pund for Chelsea-angriper Tammy Abraham. Det melder The Sun. 21-åringen er for øyeblikket på lån i Aston Villa.

Manolo Gabbiadini ønsker å forlate Southampton denne måneden. AC Milan har meldt sin interesse.

Sky Sports melder at Juventus har bekreftet sin interesse i Arsenal-spiller Aaron Ramsey.

Mens Aresenal på sin side skal ha gitt et bud på 14 millioner pund for Real Madrid-keeper Keylor Navas, melder Daily Mirror. 32-åringen har hintet til at han er på vei bort fra Madrid. Også Roma har meldt sin interesse for keeperen.

Sander Berge har vært koblet opp til Tottenham, Sevilla og Fiorentina. Nå melder Football Italia at også Roma ønsker den norske 21-åringen.

Ellers er det kveldens kamp mellom Manchester City og Liverpool som preger de forsidene hos de britiske mediene. Mellom Jürgen Klopp og Pep Guardiola er det full ordkrig - av det positive og taktiske slaget. Guardiola sier Liverpool er det beste laget i Europa. Klopp sier City er det beste laget i verden. Hvem vinner kveldens toppoppgjør? Kampen ser du på TV2 Sumo fra kl.20.00.