De siste årene har vi hatt historisk høyt nybilsalg i Norge. Slik sett ble 2018 et lite unntak. I fjor gikk nemlig salget noe ned, etter toppåret 2017.

Til sammen ble det registrert 147.929 nye personbiler i 2018, en nedgang på 10.721 biler. Men selv med nedgang, var 2018 et godt bilår med det sjette høyeste bilsalget i historien her til lands.

I prosent var nedgangen totalt sett på 6,8 prosent. Men noen merker gjorde det mye svakere enn dette.

En titt på oversikten over merkene som solgte 1.000 biler eller mer i fjor, viser at det var et tungt 2018 hos flere av dem. Statistikken kommer for øvrig fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Produksjonen stoppet

Verst gikk det med Mercedes som har hatt historisk høyt salg i Norge de siste årene. I fjor ble det imidlertid bråbrems. Mercedes-salget falt med hele 41 prosent. Men det har også en svært naturlig forklaring.

I fjor mistet nemlig den norske Mercedes-importøren flere bestselgere. Produksjonen stoppet og det kom ingen umiddelbare erstattere.

Dette gjelder blant annet elektriske B-klasse og den ladbare utgaven av familie-SUVen GLC. Begge solgte svært bra i Norge. Og når slike modeller forsvinner, er det naturligvis ikke enkelt å opprettholde salget. Mercedes endte til slutt på 8. plass blant de mest solgte merkene i Norge. Historisk sett et meget bra resultat, nedgangen til tross.

LES MER: Stopper produksjonen av en av Norges mest solgte biler

Mercedes hadde kjempesalg av ladbare GLC i Norge. Men så ble det brått slutt da produksjonen stanset.

Venter på e-tron

På andreplassen over merkene som falt mest i fjor, finner vi et annet tysk premiummerke. Audi hadde et blytungt år i Norge i fjor. Salget falt med hele 37,3 prosent og dermed er Audi nede på 13. plass blant de mest solgte merkene. Det er lenge siden sist de endte så langt nede på registreringsstatistikken.

Også her var manglende levering av biler et betydelig problem. Audi ble sterkt rammet av omleggingen til nytt målesystem for utslipp, kalt WLTP. I tillegg har nok mange potensielle Audi-kjøpere sittet på gjerdet i 2018, i påvente av den elektriske SUV-en e-tron som snart lanseres. Den og flere andre nyheter kan komme til å gi et helt annet 2019 for Audi her hjemme.

Ford jubler nok heller ikke når de ser tilbake på 2018 i det norske markedet. Salget falt med 26,1 prosent og med det endte Ford på 10. plassen totalt sett.

Elektrisk fulltreffer: Her er nye Audi e-tron

Audi er tidlig ute med elektrisk SUV, det er straks lansering av nye e-tron her i Norge.

Ikke lenger "Norgesbilen"

Her handler det i stor grad om en produktmiks som ikke er optimal for det norske markedet. Ford er ikke med på den elektriske festen. En tradisjonelt viktig modell som Mondeo trekker på årene og har falt kraftig i salg. I fjor fikk Ford en helt ny Focus til landet, med blant annet svært rommelig stasjonsvogn. Den blir viktig hvis de skal klare å få mer dreis på salget i 2019.

På fjerdeplassen over merkene som faller mest i Norge i 2018, finner vi Suzuki. Det er lenge siden de gjorde veldig mye ut av seg på salgsstatistikkene (de av oss som har levd en stund husker den smått geniale markedskampanjen for "Norgesbilen" Baleno), og det ble ikke noe jubelår i 2018 heller for Suzuki.

Salget falt 24,9 prosent, dermed ender merket helt nede på 18. plass. Årsaken er nok langt på vei den samme som for Ford: De mangler elektriske drivlinjer, samtidig som det øvrige utvalget ikke er veldig spennende.

Her er 10 ting du bør vite om nye Ford Focus

Nye Focus blir svært viktig for Ford i år. Dette er den tøffe Active-utgaven.

Fikk kamp om andreplassen

Subaru lider langt på vei samme skjebne. De rygget tilbake med 22,8 prosent i Norge i fjor og endte med det på en ikke spesielt god 19. plass. Men for Subarus del kan det bli en ganske rask lysning. De kommer nemlig med ladbar hybrid på det norske markedet i 2019. Hvis den treffer, kan det føre til en pen økning i år.

Ut over disse fem, var det flere som falt med opptil 20 prosent i Norge i fjor. Opel rygget for eksempel tilbake med 19.9 prosent, og faller dermed av etter noen år med mer positive tall.

Toyota gikk tilbake 18,2 prosent og måtte virkelig kjempe for å beholde andreplassen bak Volkswagen, her yppet Nissan seg kraftig utover året.

En svært tradisjonsrik bilmodell kommer tilbake til Norge i år, Toyota relanserer nemlig sin Camry, naturligvis med hybrid-drivlinje.

Solid forsprang, tross minus

Hos Mazda endte det ned 15,1 prosent, en helt ny CX-5 klarte ikke å forhindre minus her. Med det er Mazda nede på 16. plassen over de mest solgte bilmerkene i Norge.

Skoda falt 14,5 prosent. Men tatt i betraktning null ladbare biler i fjor, er det slett ikke noe dårlig tall. Skoda har også den klart mest solgte fossilbilen i 2018, med sin Octavia.

Til slutt tar vi med Norges mest solgte bilmerke som også falt i fjor. Hos Volkswagen var salget ned 13,5 prosent. Det holdt likevel til en svært komfortabel førsteplass. Med 20.071 solgte og registrerte biler, var VW over 5.000 biler over Toyota på andreplassen.

LES MER: Bilen som slo alle konkurrentene i fjor

Kan gi rekordsalg: Se video av nye VW ID på test under