Chelsea planlegger for fremtiden med signeringen av Christian Pulisic (20). Den amerikanske wonderboyen ble bekreftet klar for klubben onsdag, men det har skjedd uten at manager Maurizio Sarri har spilt en sentral rolle.

– Jeg styrer ikke markedet

Etter den skuffende 0-0-kampen hjemme mot bunnlaget Southampton onsdag kveld fortalte italieneren at han nesten var like uvitende som folk flest om at Chelsea hadde punget ut rundt 635 millioner kroner og gjort Pulisic til klubbens tredje dyreste spiller gjennom tidene.

– Jeg visste ikke noe om Pulisic i går (tirsdag). Klubben spurte om min mening om ham for én måned siden. Min mening var positiv, og i dag (onsdag) fikk jeg vite at avtalen var i boks, sier Sarri.

59-åringen har ved gjentatte ganger denne sesongen parert spørsmål om overgangsmarkedet med at hans fokus ligger på treningsfeltet og på å gjøre laget og spillerne bedre. Svarene onsdag var intet unntak.

– Jeg styrer ikke markedet. Jeg må tenke på kampene. Jeg spiller hver tredje dag, sa Sarri, som likevel ymtet frempå at han har fôret Chelsea-styret med noen ideer.

– Klubben er klar over min mening. Jeg mener at vi trenger noe med andre karakteristikker. Jeg har ikke kontroll over markedet. Jeg må forsøke å forbedre spillerne, laget, det offensive spillet. Klubben er klar over mitt ståsted, min mening. Det er opp til styret.

Trøbbel i Vest-London

Svaret kom etter at Sarri poengterte at Chelsea spilte bra de første 80 meterne på banen, men at «hadde trøbbel på de siste 20 meterne». Laget mangler spisser som scorer mål og samtidig flyter ikke "Sarriball" som i starten av sesongen.

Mye av problemet ligger i den offensive delen av spillet, og signeringen av Pulisic er et godt bilde på situasjonen i klubben akkurat nå. Kantspilleren er Chelseas eiendom, men leies tilbake til Dortmund ut sesongen - selv om blåtrøyene kunne trengt den amerikanske kanten allerede nå. For Chelsea har alvorlige problemer i angrepsrekken.

Skadene har hopet seg opp, og onsdag måtte også Willian hinke av banen etter å ha fått seg en smell. Fra før er angrepsalternativene Olivier Giroud, Callum Hudson-Odoi og Pedro ute. Heller ikke Ruben Loftus-Cheek, som erstattet Willian, er 100 prosent, ifølge Sarri.

Nå gjenstår det å se om Sarri får spillere med andre karakteristikker som han etterlyser. Gonzalo Higuain, hans tidligere elev i Napoli, kobles stadig til Chelsea som en løsning på spissproblemet. Samtidig virker det uaktuelt at Michy Batshuayi eller Tammy Abraham hentes tilbake fra sine låneopphold i januar.

Når det kommer til salg av spillere, så det ut til at Cesc Fábregas tok farvel med fansen etter onsdagens kamp. Midtbanespilleren er på vei til Monaco og en gjenforening med Thierry Henry.