Det forteller Skarbø selv i den nyeste episoden av podcasten «Synnøve og Vanessa».

– Jeg har bestemt meg at jeg ikke skal begynne å grine, jeg vil ikke bli sentimental. Dette er skikkelig, skikkelig vanskelig, begynner Skarbø.

Episoden er nummer 86 i rekken, og har tittelen «Bruddet».

Rett før jul

I podcasten forteller Synnøve at bruddet skjedde rett før jul.

– Det skjedde samme dag som jeg skulle være konferansier i Vesteraker kirke på julekonserten til koret der Lydia synger, sier Skarbo.

Lydia er parets felles datter på seks år. Skarbø og Per-Øyvind har vært et par i nesten ti år.

– Det første jeg tenkte var at jeg måtte avlyse. Men jeg visste at Lydia syntes det var så stas at jeg skulle være der, så jeg kunne ikke avlyse, forteller hun og fortsetter:

– Så kom ungene inn i kirka, og jeg så på Lydia og tenkte: «Lille venn, du vet ingenting om hva som har skjedd».

Per-Øyvind Skaarnes og Synnøve Skarbø sammen i 2010. Foto: Terry Munson / NTB Scanpix

Flyttet ut

Per-Øyvind har nå flyttet ut, og deres felles datter vet om bruddet.

– Jula har vært helt forferdelig. Romjula og nyttår har vært helt grusom. Det har gått veldig fort, forteller Skarbø i podcasten.

Videre sier hun at hun for første gang ikke vet hva det neste året vil bringe, og at dette bruddet skiller seg fra tidligere brudd.

– Det som gjelder nå er å komme seg gjennom hver dag uten å dø av sorg. Jeg har opplevd mye drit på kjærlighetsfronten tidligere, men nå er det en stor forskjell fra tidligere. Fordi nå har jeg en unge, sier Skarbø.

TV 2 har ikke lyktes i å komme i kontakt med Synnøve Skarbø torsdag morgen.