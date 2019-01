Det brenner i en driftsbygning i Verdal i Trøndelag. Det ble først meldt at 50 dyr var inne i bygningen, men like før klokken 7 melder politiet at dyrene er ute.



Politiet meldte først om brannen rundt klokken 06.30. Klokken 06.50 opplyser de om at fjøset skal være overtent, og det har kommet med meldinger om smell innendørs i fjøset.

Fjøset vil med all sannsynlighet brenne ned, og det jobbes med å sikre nærliggende bygninger.

