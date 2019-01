Etter onsdagens etappe i Tour de Ski valgte Emil Iversen å gi seg.

Iversen, som lå på 3. plass sammenlagt i Touren, måtte spare krefter til 15-kilometeren i Otepää for å være sikker på å gå VM-distansen.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad tror Iversen-avgjørelsen kan gjøre det vanskeligere for Johannes Høsflot Klæbo å hoppe av Touren.

– Skiforbundet føler nok absolutt et press på at de beste bør fullføre Tour de Ski med tanke på all kritikken som har vært rundt prioriteringen av Touren de siste årene. Klæbo leder jo attpåtil Touren, og det vil være et stort tap for hele konkurransen om lederen står av, sier Skinstad.

Iversen sier han hadde fullført Touren om han hadde fått en VM-garanti. Den har han ikke fått.

– Det er veldig mange fordeler med å være norsk landslagsløper, men her er det en av ulempene som kommer til syne. Der flere av de utenlandske konkurrentene allerede på vårparten vet hvilke konkurranser de skal toppe formen til, er de norske utøverne pent nødt til å kvalifisere seg til hver eneste Tour og mesterskapsdistanse de ønsker å gå, sier Skinstad.

TV 2-eksperten synes Klæbo bør gjøre som Petter Northug: Fullføre Touren.

– Trekker man paralleller til Northug, som man gjerne gjør med Klæbo, var jo han nettopp kjent for å fullføre Touren og kjempe i toppen hvert eneste år, på tross av at monsterbakken på ingen måte var hans favorittdistanse. Heller ikke de utenlandske konkurrentene har hatt for vane å bryte touren, og da blir det fort ekstra søkelys på norske favoritter som står av underveis, sier Skinstad, før han legger til:

– Når det er sagt, må jeg legge til at jeg skjønner de norske utøverne, noe jeg har vært inne på tidligere også. Står de over Touren blir det kritikk, står de av Touren underveis, blir det kritikk. Presterer de ikke i det påfølgende mesterskapet blir det også kritikk, selv om de har prioritert bort Touren i forkant. I Norge vil vi helst ha skiløpere som presterer på topp hver eneste helg, fra sesongstart til sesongslutt, og det er utrolig vanskelig å få til.

Skinstad mener Norge er i en spesiell situasjon.

– Iversen føler han må toppe formen for å få gå det som kanskje er favorittdistansen hans i VM. Det er synd dette fører til at en av de store profilene føler han må stå av Tour de Ski. Videre må jeg legge til at jeg ikke har noe godt svar på hvordan dette ideelt sett skulle vært løst, for å ta ut et VM-lag på fire utøvere med en tropp bestående av løpere som Iversen, Klæbo, Sundby, Røthe, Tønseth, Holund og Krüger, for å nevne noen, er alt annet enn lett, erkjenner TV 2-eksperten.

Han mener FIS-toppene må ta lærdom av det som nå er i ferd med å skje.

– Programmet i Tour de Ski, tidspunktet på terminlisten, konkurranser før og etter Touren og det å få flest mulig til å fullføre Tour de Ski, er noe FIS og NSF bør sette seg ned å diskutere snarest for å ta vare på ett av langrennssportens viktigste produkter, avslutter Skinstad.