Supertalentet har scoret tre mål på fire kamper.

Solskjær sammenligner måten 21-åringen tar frispark på med en tidligere lagkamerat av ham, Cristiano Ronaldo.

– Minner måten han tar frispark på deg om noen?

– Ja, og jeg vet at dette blir overskrifter av – han har samme tilslag som Cristiano. Ballen flakker overalt. Han scoret mot Cardiff, og stod bak et mål i dag, svarer de røde djevlenes manager på BBCs spørsmål.

Først og fremst trekker spisslegenden frem Rashfords scoring. Supertalentet er blitt beskyldt for ikke å være kald nok i avslutningsøyeblikket, noe han var da han satte inn 2-0 på St. James' Park.

– Jeg likte målet hans i dag. Han var avslappet, kontrollert og bare trillet ballen forbi keeper. Han er bare 21 år, men spiller med så mye energi og entusiasme. Du ser at gutten elsker å spille fotball, roser Solskjær.

Luksusproblem

Lukaku var skadet da kristiansunderen tok over. Solskjær har valgt å benytte seg av Rashford, som José Mourinho oftest plasserte på vingen, som midtspiss.

Mot Newcastle la Lukaku inn en sterk søknad om å starte neste kamp med scoring 38 sekunder etter at han ble byttet inn. Det samme gjorde Rashford, som scoret 2-0-målet og slo frisparket bak Lukaku-scoringen.

Solskjær forklarer at duoen ikke nødvendigvis konkurrerer om én plass.

– Du kan spille med begge. Det er null problem. Begge kan spille til høyre, og begge kan spille i midten. Det gir meg valg, slår Solskjær fast overfor Sky Sports.

Kristiansunderen hyller spissduoen for måten ledermålet oppstod på.

– Det var et bra skudd av Marcus igjen, og godt reagert av «Rom» (Lukaku, journ. anm). Det er et bra første touch som innbytter. Når du ser store «Rom» løpe mot deg som keeper, tar du hendene bort, sier 45-åringen.

Holdt endelig nullen

Etter storseieren over Bournemouth sist irriterte det spisslegenden at de røde djevlene ennå ikke hadde holdt nullen under hans ledelse.

Det endret seg mot Newcastle.

– Det er selvfølgelig et stort pluss, konstaterer Solskjær, som minner om at de har holdt nullen i hver kamp om en ser bort fra dødballer.

– Det var en veldig profesjonell forestilling. Vi nådde aldri de høydene vi kan, men jeg følte at vi hadde kontroll. I første omgang så det ut som en testimonial til tider. Spillet gikk for sakte, og vi tok for mange touch, fortsetter 45-åringen.