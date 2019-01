– Det må være den enkleste ting i verden

– Det er mange avslutninger som går på mål som keeper ikke redder. Den trenger ikke være borte i hjørnet eller helt oppe i krysset. Det er veldig mange scoringer som er en meter fra hjørnet. Men du må treffe mål, hver eneste gang, konsentrere deg om å treffe ballen rent og treffe mål. Da har du veldig gode sjanser til å score, sa TV 2s fotballekspert.

– Solskjær kan ikke noe for at han får delt ut de motstanderne han har fått

Fire strake triumfer i juleprogrammet, kombinert med at både Chelsea og Arsenal har avgitt fem poeng hver siden Solskjær-ansettelsen var et faktum like før jul, gjør at avstanden opp til 4. plassen som gir Champions League-plass neste sesong nå kun er på seks poeng for Manchester United.

​– Det er veldig solid det de driver med. Solskjær kan ikke noe for at han får delt ut de motstanderne han har fått. Det han får gjort, er å vinne fotballkamper, ta trepoengere og spille på seg masse selvtillit inn mot de vanskeligere kampene. Så får vi telle opp da, sa Myhre.

Avstanden til 4. plassen var på elleve poeng da nordmannen fikk jobben etter José Mourinho, men selv om den er nesten halvert i løpet av kun få uker, mener ikke TV 2-ekspertene at de røde djevlenes supportere skal booke billetter til forskjellige udefinerte destinasjoner i Europas gjeveste fotballbyer neste sesong allerede.

– Da Solskjær tok over, var jeg 99 prosent sikker på at han aldri ville klare den topp fire-plassen. Jeg tror fortsatt at det blir veldig vanskelig å klare det, fordi motstanderne blir tøffere og tøffere og det blir Champions League og cuper etter hvert, sa Myhre.

– De har momentum nå

Kollega Morley påpekte imidlertid momentumet som er skapt, og vil på langt nær avvise at Solskjær kan klare å lede dem til det som så ut som en tilnærmet uoppnåelig topp fire-plassering kun for kort tid siden.

TO PÅ TO: Romelu Lukaku har kun fått to innhopp for Manchester United siden Ole Gunnar Solskjær overtok ansvaret for klubben. I begge to har han scoret. Foto: Scott Heppell

– ​Selvfølgelig er det mulig. De har momentum nå. Alt de kan gjøre er å fortsette å vinne kampene sine. Chelsea avgir poeng. Det er ikke umulig. Hvis han klarer det, vil det være en enorm suksess denne sesongen, sa Morley.

PS! Neste Premier League-motstander for Solskjærs Manchester United er Tottenham på bortebane 13. januar, før hjemmekamper mot Brighton og Burnley følger denne måneden. I februar møter de - i ligasammenheng - Leicester, Fulham og Crystal Palace borte, i tillegg til rivaloppgjøret mot Liverpool 24. februar.