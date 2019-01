Onsdag melder TMZ at Kim Kardashian og Kanye West venter sitt fjerde barn.

Nettstedet skriver at stjerneparet venter en gutt og at det er en surrogatmor som bærer frem barnet.

Dette blir parets fjerde barn. Fra før er de foreldre til datteren North, sønnen Saint og datteren Chicago.

Surrogatmor

Kjendisparet benyttet seg også av surrogatmor da de skulle ha sitt tredje barn, Chicago, som ble født i januar i fjor.

Leger har rådet Kardashian til å ikke gjennomgå en ny fødsel på grunn av komplikasjoner i de to første svangerskapene.

Kardashian har tidligere hatt fastvokst morkake, noe som kan føre til livstruende blødning under fødsel.

Skaper overskrifter

Det er ikke lenge siden Kardashian-klanen skapte overskrifter forrige gang, da det ble klart at deres årlige julefest i 2018 skal ha kostet over 11 millioner norske kroner.

For anledningen hadde Kim Kardashian fylt opp hagen med ekte snø og laget en tunnel med over 10.000 lys designet for å ta selfies. Reality-stjernen hadde også dekorert en skog full av hvite trær.

Det er altså ingen tvil om at Kardashian West-familien har økonomisk råd til nok en familieforøkelse, som ifølge TMZ vil finne sted i mai.