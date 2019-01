Solskjærs genistrek sikret Uniteds fjerde strake seier

Se Romelu Lukakus ledermål i vinduet øverst!

Saken oppdateres!

De tre første kampene har kristiansunderens utvalgte valset over motstanderne.

Borte mot nedrykkstruede Newcastle lugget det fælt for de røde djevlene.

Så byttet Solskjær inn Alexis Sánchez og Romelu Lukaku, med en halvtime igjen av kampen.

Manchester United hadde frispark fra det som så ut til å være ufarlig hold. Marcus Rashford bestemte seg for likevel å gå på skudd. Newcastle-keeper Martin Dubravka klønet det til og glapp ballen.

Lukaku luktet returen og tuppet ballen i mål fra kloss hold, bare 38 sekunder etter at han var blitt byttet inn – et superbytte av mannen som selv pleide å være superinnbytter.

– Ole Gunnar Solskjær har gjort Romelu Lukaku om til Ole Gunnar Solskjær, utbrøt TV 2-kommentator Kasper Wikestad, og minnet om at Lukaku også scoret etter å ha blitt byttet inn i forrige kamp.

Deretter var det Sánchez' tur til å markere seg. Chileneren fikk ballen av Lukaku, og tuppet ballen frem til Rashford, alene med keeper. Supertalentet gjorde ingen feil og trillet ballen i mål.

Samtidig snublet Chelsea og spilte uavgjort hjemme mot Southampton. Det betyr at Manchester United bare er seks poeng bak den viktige fjerdeplassen etter Solskjærs drømmestart på Old Tafford.

Kun legendariske Matt Busby har vunnet sine fire første kamper som Manchester United-manager tidligere.

Det var i 1946.

En siste ting å glede seg over for 45-åringen, er at laget endelig holdt nullen.

– En liten akilleshæl har vært at de ikke har holdt nullen. Det gir et løft og enda mer selvtillit inn i den gjengen. Hvis det er mulig, sier fotballekspert Petter Myhre i TV 2s Premier League-studio.

Saken oppdateres!

United slet i første omgang

I hans tre første kamper føk Ole Gunnar Solskjærs menn ut av startblokkene og rystet motstanderen.

På St. James' Park var de røde djevlene nærmere å bli rystet selv.

Den hurtige vingen Christian Atsu misbrukte tre gode muligheter. Så klønet Phil Jones det ordentlig til og forærte Salomon Rondón en gigamulighet, før han ryddet opp igjen selv med en susende takling.