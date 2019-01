Tirsdag snek skabbreven seg innpå den ti måneder gamle babyen som lå og sov i en barnevogn utenfor boligen i Alta. Reven hoppet opp på barnevognen og påførte den lille gutten kloremerker.

Da TV 2 snakket med barnefaren tirsdag kveld var han fortsatt skjelven. Han og kona satt oppe i stua, da de hørte rare lyder fra babycallen.

– Jeg gikk ned og da så jeg en rev med hodet inn i vogna som angrep babyen min. Jeg prøvde å brøle til den og slo den i hodet med en stålbøtte, sier faren.

Ifølge han var reven svært aggressiv. Faren fikk etterhvert tak i vogna, og han fikk sønnen på ti måneder i sikkerhet.

Rabiesvaksine

– Jeg så at han hadde kloremerke på venstre kinn, og et merke som så ut som et bitemerke, sier han.

– Det var helt jævlig, og noe av det verste jeg har opplevd i hele mitt liv. Jeg tenker på hva som hadde skjedd om jeg hadde kommet 30 sekunder etter, sier den forskremte faren.

Onsdag har den ti måneder gamle gutten fått rabiesvaksine, og faren forteller at det etter omstendighetene går bra med ham.

Både viltnemnda i Alta kommune og frivillige jakter nå på reven for å avlive han.

Babyens far har også vært i skogen i flere timer i dag for å lete etter den aggressive firbente, uten å se snurten av dyret,

Jakter reven

– Jegere har lett etter den i går og i hele dag. De er ganske avhengige av tips fra folk i nærheten, sier leder i viltnemnda Siv Kristin Ryeng til iFinnmark.

​ Viltnemnda og politiet tar saken alvorlig. Mattilsynet er også koblet inn.

Ifølge Ryeng ønsker de å ta tester av den aktuelle reven for å finne ut om den er syk.

– På grunn av revens unormale og aggressive atferd er det viktig at vi får tak i reven. Vi vil sende den til Veterinærinstituttet slik at den kan undersøkes for skabbmidd og andre sykdommer inkludert rabies, sier fungerende avdelingssjef May-Tove Iversen i Mattilsynet i Finnmark.

Viltnemnda bistår Mattilsynet i å finne og avlive reven.

Mattilsynet oppfordrer folk til å ta kontakt med dem dersom de observerer en rev med mistenkelig atferd i Alta og omegn. Dyreeiere i området bes også om å være ekstra oppmerksomme.

– Skulle dyret ditt vise symptomer på skabb, slik som sterk kløe, bør du ta kontakt med dyrlegen, sier Iversen.