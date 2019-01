Her er Solskjærs utvalgte mot Newcastle

I den samme kampen fikk Marcus Rashford en skade i lysken, noe som betød at det også var spenning rundt stjerneskuddets deltakelse onsdag, men han er altså klar. Det samme er kaptein Antonio Valencia, som spiller sin første kamp under Solskjærs ledelse. De to andre endringene i startelleveren er Mata og Jones i stedet for Lingard og suspendenderte Eric Bailly.

– Antonio har jobbet veldig hardt for å bli klar, så jeg bestemte meg tidlig for at han skulle spille denne kampen. Juan er en topp-topp spiller som vi trenger å få på banen. Jesse har spilt alle kampene, så det var på tide at han fikk hvile, sier Solskjær.



Slik starter Newcastle:

Martin Dúbravka - DeAndre Yedlin, Fabian Schär, Jamaal Lascelles, Paul Dummett - Matt Ritchie, Mohamed Diamé, Isaac Hayden, Christian Atsu - Ayoze Pérez, Salomón Rondón

Dommer: Andre Marriner

Se Newcastle United-Manchester United onsdag 2. januar fra 20.30 (kampstart 21.00) på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!