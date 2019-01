Premier League-debutant ble den store helten da Chelsea snublet på ny

– Han ser virkelig skarp ut. Han tar kontroll på det som er rundt seg, sa ekspertkommentator Andy Walker, som i sine spillerdager representerte blant annet Celtic, Newcastle, Bolton og Sheffield United.

Hazard-suser traff Gunn i ansiktet

Burvokteren var også på alerten da den første virkelig store sjansen i oppgjøret oppstod etter 33 minutter. Antonio Rüdiger slo en flott gjennombruddspasning til Eden Hazard, som takket være et perfekt førstetouch gav seg selv en ypperlig skuddmulighet inne i 16-meteren. Skuddet fra belgieren var også hardt, men traff Gunn, som kom ut og gjorde seg stor, i ansiktet.

Like etter ble Chelsea tvunget til å foreta et bytte da Willian fikk seg en smell i duell med Maya Yoshida. Brasilianeren ble erstattet av Ruben Loftus-Cheek. Vertene var inne i en positiv fase av omgangen, og skapte en ny sjans da et Álvaro Morata-skudd ble blokkert av Jan Bednarek og gikk like utenfor stolpene til Gunn. Flere store ting skjedde ikke før pause, og lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Gunn-Hazard var duellen også i 2. omgang

Da lagene kom ut igjen i 2. omgang hadde Hasenhüttl foretatt en endring, da Danny Ings ble sittende igjen i garderoben. Shane Long kom inn for den Liverpool-utlånte spissen, og innbytteren fikk en tøff ilddåp da David Luiz slo en tunnel på ham med hælen under fem minutter ut i omgangen.

De store sjansene uteble imidlertid igjen i startfasen av en omgang, men da snaue kvarteret var spilt måtte Gunn i aksjon på ny. Igjen var Hazard eksekutør for vertene, da han dro seg inn fra sin vanlige posisjon på venstresiden og løsnet skudd mot det nærmeste hjørnet, men gjestenes keeper var sikker i sin varme trøye og avverget uten problemer.

Historisk Fàbregas-bytte - annullert scoring umiddelbart

Southampton var heller ikke uefne, og Longs fart var til tider med på å skape farligheter. Sammen med Stuart Armstrong, utgjorde innbytteren den største trusselen i en periode av oppgjøret der kampen stod og vippet rundt midtveis i 2. omgang.

Halvveis i omgangen foretok også Chelsea et bytte med et visst historisk sus, da Cesc Fàbregas steg ut på banen i stedet for Ross Barkley, til det som var 31-åringens 500. kamp i engelsk fotball. Kun to minutter senere trodde også spanjolen at han hadde spilt målgivende pasning til sin landsmann Morata, men spissens «scoring» ble annullert for det som i beste fall for gjestene var en hårfin offside.

– Det er en så vanskelig avgjørelse. Armen er definitivt i offside, men du kan ikke score med den. Det er så marginalt, sa kommentator Watson da en reprise av annulleringen rullet over TV-skjermen noen minutter etter den opprinnelig hadde funnets ted.

– Det er sannsynlig offside, med knappest mulig margin. Hvis det hadde vært neste sesong, med VAR, så ville sannsynligvis dommerens opprinnelige avgjørelse blitt stående med knappest mulig margin, sa hovedkommentator Gary Taphouse.

Enormt Chelsea-trøkk i sluttminuttene

Morata fikk en ny mulighet da han ble spilt gjennom av Ruben Loftus-Cheek sju minutter etter annulleringen, men denne gangen ble han stanset av Gunn, som virkelig var i flytsonen på Stamford Bridge.

Chelsea fortsatte å presse på for matchvinnerscoringen, og da under fem minutter gjenstod måtte Maya Yoshida dra frem det ypperste av japansk taklingskunst for å stoppe N'Golo Kanté. «Brilliant defending» uttalte kampens engelske kommentatorer da Southampton-stopperen skled til bakken og stoppet franskmannen som så ut til å komme alene med keeper.

Like etter måtte også en lang tå til for å stoppe Ruben Loftus-Cheek, men gjestene hang seg fast i et råsterkt bortepoeng da kampen entret sitt siste minutt. Da kom Charlie Austin inn for Southampton, en spiller som hadde tapt alle sine sju oppgjør mot Chelsea i karrieren.

Denne gang skulle det imidlertid bli jubel for spissen, som var med på å sikre et sterkt bortepoeng i sluttminuttene. Og det til tross for flere farlige situasjoner på slutten, der blant annet Marcos Alonso gikk overende i gjestenes felt uten tellende resultat godt på overtid.

Andre poengtap på rad hjemme

Dermed gikk Chelsea på sitt andre overraskende poengtap på hjemmebane i løpet av det hektiske juleprogrammet, der de også har vunnet begge sine bortekamper mot Watford og Crystal Palace. Hjemme mot Leicester tapte de imidlertid 0-1 22. desember.

På en dag der Christian Pulisic ble klar for klubben tidligere på formiddagen, var kveldens resultat en kraftig nesestyver i toppstriden i Premier League. Etter Arsenals seier mot Fulham tirsdag, og Manchester Uniteds triumf mot Newcastle onsdag, skiller nå kun tre og seks poeng ned til de to rivalene i topp fire-kampen.

For Southamptons del kan ett «bonusbortepoeng» bety mye i en bunnstrid der også lagene rundt dem på tabellen tar poeng. Ralph Hasenhüttls lag er fremdeles under streken, men fikk satt en stopper for de negative resultatene etter to strake tap i 2018s siste kamper.

Lagoppstillingene:

Chelsea: Kepa Arrizabalaga - César Azpilicueta, Antonio Rüdiger, David Luiz, Marcos Alonso - Jorginho - N'Golo Kanté, Ross Barkley - Willian, Alvaro Morata, Eden Hazard

Southampton: Angus Gunn - Yan Valery, Maya Yoshida, Jannik Vestergaard, Jan Bednarek, Cédric Soares - Oriol Romeu, James Ward-Prowse - Stuart Armstrong, Danny Ings, Nathan Redmond

PS! Mohamed Elyounoussi satt på benken hele kampen for Southampton.