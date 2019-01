Politiet er på stedet i et boligfelt ved Litlebergen i Meland kommune i Hordaland, hvor det onsdag ettermiddag har vært en sprengningsulykke i en privatbolig.

– En person er skadet og fraktet til sykehus i ambulanse, melder Vest politidistrikt på Twitter.

Ulykken ble meldt inn til politiet klokken 17.35 da en person som var på adressen ringte medisinsk nødtelefon.

Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Lars Geitle, sier til TV 2 at politiet fikk melding om hendelsen via AMK og at personen var fraktet vekk da politiet kom til stedet.

– Skadegraden til vedkommende er foreløpig uklar, sier Geitle.

Politiet er nå på stedet og foretar avhør.

– Vi avhører øvrige personer og foretar etterforskning for å finne ut hva slags sprengstoff det er snakk om, hvor sprengstoff et kommer fra og hva som har skjedd, opplyser politiet i Vest politidistrikt.

De ønsker foreløpig ikke å opplyse alder, kjønn på den skadde.

Årsaken til ulykken er foreløpig uklart.

​Saken oppdateres.