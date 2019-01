Den syvdoble Formel 1-verdensmesteren Michael Schumacher skadet seg stygt i en skiulykke i romjulen i 2013.

Schumacher pådro seg alvorlige hodeskader da han kjørte off-pist slalåm i Méribel i de franske alpene sammen med sin sønn. I et halvt år han i koma på sykehuset.

Lite informasjon

Siden den gang har det kommet lite informasjon om helsetilstanden til tyskeren. Familien til Formen 1-legenden er vanligvis sparsommelige med hva som kommer ut av informasjon og det har heller ikke kommet ut noen bilder av Schumacher siden ulykken.

Men onsdag kom familien med en sjelden uttalelse i forbindelse med Schumachers 50-årsjubileum torsdag.

I uttalelsen, som er postet på Schumachers Facebook-side, forsikrer de fansen om at Formel 1-legenden blir tatt godt hånd om.

– Dere kan være sikre på at han er i de beste hender og at vi gjør alt som er mulig for å hjelpe han, heter det i uttalelsen.

Ber om forståelse

Videre ber familien om forståelse for at det kommer så lite informasjon om helsetilstanden til Schumacher, noe de tidligere har fått kritikk for.

I 2016 uttalte blant annet den sveitsiske journalisten og Formel 1-eksperten Roger Benoit til svenske Expressen at «den store skandalen er hvordan familien har håndtert situasjonen.»

Michael Schumacher fyller 50 år torsdag. Her er han avbildet i Sepang i Malaysia i 2004. Foto: Louis Pang/AP Photo

– Folk lurer på hvordan det går, så gi dem noe, sa han den gang.

I 2017 gikk også Schumachers tidligere venn og manager, Willi Weber, ut i tysk presse og satte spørsmålstegn ved familiens taushet.

– Jeg mener det er svært uheldig at Michaels fans ikke får vite noe om tilstanden hans. Hvorfor forteller ingen sannheten, spurte han i et intervju gjengitt på flere tyske nettsteder.

I familiens uttalelse torsdag sier familien derimot at de følger Schumachers eget ønske om privatliv.

– Vær så snill å forstå at vi følger Michaels ønsker og holder sensitive temaer som helse, som det alltid har vært, privat, heter det.