I fengslingsmøtet i Haugaland tingrett onsdag ble mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Bakgrunnen for at vi begjærte fire ukers varetektsfengsling er faren for bevisforspillelse, sier påtaleansvarlig Marte Engesli Lysaker.

Siktede samtykket til varetektsfengsling, men deltok ikke selv på fengslingsmøtet.

Den siktedes forsvarer, Erik Lea, sier at hans klient ikke ønsket å møte i retten under fengslingen.

– Han samtykket til varetekt allerede tirsdag og ønsket derfor ikke å møte, sier Lea til TV 2.

Den siktede mannen har vært innlagt på sykehus siden han ble pågrepet natt til første nyttårsdag.

– Han sliter både fysisk og psykisk etter dette, sier advokat Lea.

Stakk på motorsykkel i bare trusa

Det var klokken 04.02 natt til tirsdag at politiet fikk melding om en brann i en enebolig i Haugesund.

Én time etter de ankom stedet var huset overtent. De fant etter hvert en død kvinne i boligen, og omstendighetene rundt gjorde at politiet mistenkte at kvinnen var blitt utsatt for en kriminell handling.

Kort til etter at brannen ble oppdaget ble kvinnens samboer pågrepet og siktet for drap.

Advokat Erik Lea er forsvarer for den drapssiktede mannen. Foto: Ivar Lid Riise/TV 2

​– Etter det jeg har blitt forklart satte han seg på motorsykkel i bare underbuksa og kjørte fra stedet etter brannen. Han kom ikke langt før han havnet i grøfta, hvor han ble funnet av politiet, sier Lea til TV 2.

– Har han forklart hvorfor han stakk fra stedet?

– Han stakk ikke av. Men hvorfor han kjørte bort, vet han ikke selv en gang. Han var nok i sjokk, sier forsvareren.

Erkjenner å ha tent på huset

Den siktede mannen ble utskrevet fra sykehuset onsdag og overført til Haugesund fengsel, opplyser forsvareren hans.

Mannen har innrømmet å ha tent på huset, men har ikke erkjent straffskyld for drap.

– Han erkjenner å ha tent på huset og kjørt fra stedet. Men han erkjenner ikke straffskyld, sier Lea.

Mannen avga tirsdag en fri forklaring om deler av hendelsesforløpet.

– Politiet ønsker ikke å gå inn på detaljer fra avhøret. Mannen knytter seg til handlingen, men erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier Lysaker.

Hun ønsker ikke å si noe om hva den siktede har forklart om bakgrunnen for brannen.

Ikke meningen å drepe

Kriminalteknikere har fortsatt med arbeidet på åstedet onsdag.

Politiet sier det er for tidlig å si noe om motiv eller foranledning til det de mener er et drap.

Den foreløpige obduksjonsrapporten er ikke klar, og politiet kan derfor ikke si noe om dødsårsaken.

Ifølge mannens forsvarer skal den siktede ha forklart seg svært detaljert, men han beskriver hendelsen som et uhell og at det aldri var meningen å drepe.

​