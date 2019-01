Spekulasjonene raser etter at superstjernen Madonna dukket opp på nattklubben Stonewall Inn i New York nyttårsaften.

60-åringen overrasket med å fremføre utdrag fra «Like A Prayer» og Elvis-hiten «Can't Help Falling In Love», og fikk hjelp av sønnen David Banda (13), melder People.

– Jeg vil bare si at jeg aldri før har opptrådt på en så liten scene, sa Madonna da hun entret scenen til vill jubel, ifølge Variety.

Radar Online skriver at en formfull Madonna sjokkerer fansen, og bringer bilder som viser hvordan «Dronningen av pop» har forandret seg.

– Har Madonna forstørret rumpa, skriver bloggeren Perez Hilton om de ferske bildene av Madonna, som fra første stund har vært en kontroversiell kjendis.

Når raser debatten blant fansen i kommentarfeltene.

Artisten som har vunnet mest MTV-priser, er USAs nest mestselgende artist gjennom tidene – kun slått av 60-tallsstjernen Barbra Streisand.

I kommentarfeltet til kjendisnettstedet The Shade Room hevdes det at Madonna må ha hatt på seg et kostyme eller en innleggspute under opptredenen.