Staten kan ikke kjøpe flere barn

Norge har ført en politikk som har gitt gode resultater: økt velstand, flere som tar høyere utdanning og flere kvinner i arbeid.

En kjent konsekvens av dette er at folk får færre barn og føder dem senere.

Nå har Erna Solberg sett på statistikken, og hun oppfordrer norske menn og kvinner til å gå sammen for å gjøre noe med det. Hun vil at norske kvinner skal få barn tidligere, og helst flere. Men å snu en slik trend kan ikke gjøres med verken støtteordninger eller appeller i nyttårstaler.

Kanskje er det heller ikke ønskelig, med mindre det man ønsker er å bli bedre likt i KrF-kretser.

Utviklingen er på ingen måte ny, og for å understreke poenget er det fristende å dra frem en SSB-artikkel fra 1999 om temaet. Den gir noen forklaringer på utviklingen, og i de 20 årene som har gått siden den gang, har norske politikere forsterket trenden.

Det mest åpenbare er at kvinner med høyere utdanning får barn senere enn andre. Likevel fortsetter politikere å legge til rette for at flere kan gå på høyskoler og universiteter.

Mathias Fischer, kommentator og debattansvarlig i TV 2. Foto: Håvard Solem/tv 2

I tillegg er det sånn at når både kvinner og menn skal delta fullt i arbeidslivet, blir det vanskelig å ha mange barn, særlig i ung alder. Likevel fortsetter politikere å jobbe for likestilling.

Selvfølgelig.

For mange kvinner gir det rett og slett ikke mening å følge statsministerens oppfordring.

La oss si at du har tatt høyere utdanning, er 25 år og klar for yrkeslivet.

Kanskje er du 27 når du har fått fast jobb på en arbeidsplass der du ønsker å bli værende og gjøre karriere.

Skal du da jobbe der i et år før du forsvinner ut i fødselspermisjon, så er det tilbake på jobb, men uten mulighet til å jobbe like lange dager som dem uten barn? Et par år senere kommer barn nummer to, og det blir ti år der småbarnslivet tar mye tid og krefter.

At fedre i mye større grad stiller opp, kan bøte på noe av dette. Men den samme frykten gjelder også for dem.

Selvsagt er det mulig å gjøre karriere selv om man er småbarnsforelder, men folk er ikke dumme hvis de frykter konsekvensene av å få barn i ung alder.

Dessuten handler det ikke bare om konsekvenser for karrière, men også om hvilket liv man ønsker seg.

Kanskje er det rett og slett mange 30 år gamle kvinner som, med gode grunner, tenker at nå passer det best å prioritere andre ting.