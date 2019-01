Bollestad om å lage flere barn: – Trenger du en forklaring?

Lave fødselstall bekymrer Kristelig Folkeparti, som i dag startet regjeringsforhandlinger med Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet.

TV 2 fulgte KrFs forhandlingsdelegasjon Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Erik Lunde på togturen til Gran, hvor de tre KrF-toppene skal forhandle med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Det fødes for få barn i Norge til at den norske velferdsmodellen kan opprettholdes på dagen nivå, mener partiet og har støtte hos Erna Solberg.

Men er det egentlig så lett å løse problemet?

– Det er ganske enkelt. Trenger du en forklaring? Det er ikke vanskelig for meg å gi en forklaring, sier Bollestad til TV 2, og får Ropstad til å bryte ut i latter. ​

Biologisk klokke

Hver av oss må få litt over to barn i gjennomsnitt hvis vi skal opprettholde folketallet. I dag fødes det bare 1,6 barn per nordmann.

– Landet vårt trenger det for å ha et bærekraftig samfunn. Vi må ønske unger velkommen og legge til rett for at familier kan få flere barn.

Bollestad mener folk i dag venter for lenge med å bli foreldre.

– Den biologiske klokken er sånn at det er best å få barn litt opp i 20-årsalderen, sier KrF-nestlederen.

– Men hvordan skal man gjøre det lettere i praksis? Det er strevsomt når man skal studere og etablere seg på jobb?

– Kjære deg. Jeg har fire unger selv. Jeg var ikke den eldste, men heller ikke den yngste. Det handler om å legge til rette for at man kan få unger mens man studerer, sier Bollestad.

– Vi må ha nok studentboliger og tenke fødselspenger som ikke er bare er bygd opp på inntekt, som gjør det lettere å for unge foreldre å ha det økonomisk greit mens man studerer, legger hun til.

På pressekonferansen før forhandlingene startet, bekreftet statsminister Erna Solberg at å få flere til å få barn blir en del av regjeringssamtalene.

– Det er en erkjennelse om at selv om vi har en av de beste ordningene i verden for å kunne kombinere det å jobbe og få barn, så har vi likevel et fallende barnetall i vårt land, sa statsministeren.

Varsler abortkamp

Forhandlingene mellom regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre og KrF startet på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland onsdag ettermiddag.