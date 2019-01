Klopp får Pep til å grøsse: – Han er under huden hans

Se «seriefinalen» på TV 2 Sport Premium eller Sumo fra klokken 20.00!

Blant managerne Pep Guardiola har møtt fem ganger eller mer i sin ekstremt suksessfulle karrière, er det Jürgen Klopp han har lyktes dårligst mot.

Katalaneren har møtt Klopp 15 ganger. Han har tapt åtte, spilt uavgjort to ganger og vunnet bare fem.

Poeng per kamp mot Guardiola 1. Jürgen Klopp, 15 kamper – 1,9 poeng

2. José Mourinho, 22 kamper – 1,23 poeng

3. Arséne Wenger, 14 kamper – 1,07 poeng

NB: Regnet som om cupkamper gir poeng, pluss at en må ha spilt minst fem kamper.

Kilde: Transfermarkt

Ingen andre har slått ham mer enn fem ganger. Det er José Mourinho, men portugiseren har hatt 22 muligheter.

Simen Stamsø-Møller, TV 2s fotballekspert, mener at forklaringen er Klopps spillestil.

– Guardiolas fotball passer Klopps perfekt. Det har hvert fall vært sånn frem til denne sesongen, hvor Liverpool kanskje har vært litt mer restriktive i det høye presset. Det har det ikke vært like mye av denne sesongen, sier Stamsø-Møller.

Han trekker frem høstens kamp mellom de to Premier League-favorittene som eksempel.

– Under huden på Guardiola

Istedenfor enda en målfest, ble kampen et antiklimaks og endte 0-0.

– En så kanskje spesielt da at begge lag tok hensyn til hverandre. Det ble manifestet på at Klopp har kommet under huden til Guardiola. Det er første gang jeg har sett Guardiola så tydelig endre seg så mye til én kamp. City slo faktisk lange baller, og var litt redde for presset til Liverpool, minnes Stamsø-Møller.

Andre lag som har forsøkt å presse seriemesteren høyt, har fått svi kraftig, påpeker TV 2s fotballekspert.

Senest Southampton for fire dager siden.

– Ingen spiller så dristig som City. De spiller vanvittig ambisiøst. Når det presset er perfeksjonert, sånn det har vært i Klopp sine lag, er det livsfarlig, konstaterer han.

– Det hører med til historien at Liverpool har hatt et snev av marginer og dommeravgjørelser med seg. Men at Klopp gjør det bra mot Guardiola, henger på greip med hvordan de spiller fotball. De spiller reaktivt og på motstanderens feil. Da klarer verdens beste kontringslag å få brudd på Manchester City. Det er gunstig, fortsetter han.

– Det beste laget i Europa

At Guardiola frykter Klopp og co., er en dårlig bevart hemmelighet.

I Amazons Manchester City-dokumentar blir stjernemanageren filmet i garderoben før bortekampen mot Everton, der han uttrykker sin bekymring for møtet med Liverpools angrepsspillere forut vårens Champions League-oppgjør.

Under et arrangement på universitetet i Liverpool i høst, ble stjernemanageren spurt om han pleide å lese.