Emil Iversen vant dagens 15-kilometer i Oberstdorf med en herlig sluttspurt.

Se den i videovinduet øverst. Video med tillatelse fra NRK.

Like etter målgang bekreftet Iversen at han reiser hjem.



Kritisk for VM

På pressekonferansen etter løpet fortalte Iversen den egentlige grunnen til at han nå reiser hjem.

– Om jeg hadde fått klarsignal til VM, hadde jeg nok fullført Tour de Ski, sier han.

– Hva synes du om at du må gå 15-kilometeren i Otepää?

– For å være ærlig er det på grunn av det rennet i Otepää at jeg må reise hjem. Vi må være i brukbar form den helgen. Jeg tror jeg har lagt inn noen gode søknader, sier Iversen.

– Er det mangel på respekt at du ikke er tatt ut?

– Nei, det er det ikke. Jeg vet hvordan det er og at jeg ligger godt an. Jeg skulle gjerne fått klarsignal på alle distansene. Det hadde vært det beste for min del. Men vi har et så sterkt lag at det ikke går, sier han.

– Mange som slår meg

Iversen er ikke redd for at avgjørelsen vil føre til at norske løpere blir oppfattet som arrogante.

– Jeg har aldri i mitt liv blitt kalt arrogant. Det tror jeg går fint. Dere vil få se mange norske skidresser de neste rennene. Vi har mange sammenlagtkanoner som kanskje også ville slått meg om jeg hadde fullført, sier han.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har forklart at dette er en plan lagt i sommer for å få Iversen til å prestere best mulig.

– Kunne Iversen gått 15 km i VM uten å gå i Otepää?

– I utgangspunktet ikke, sier Nossum til TV 2.