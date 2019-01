Norske tannleger setter botox og gir skjønnhetsbehandlinger

De aller fleste av oss går til tannlegen jevnlig. Ifølge Skottvåg viser undersøkelser at tannleger får høy tillit, og at de derfor har et stort ansvar.

NORMALISERER DET UNORMALE: Anne Skottvåg jobber som tannlege i Holmestrand. Hun synes det er feil at medisinske fagfolk skal være med på å normalisere unormale skjønnhetsidealer. Foto: Privat

– Tannleger må være bevisste i signalene vi gir som helsepersonell. Vi som behandlere har ansvar for en god etikk, og bør ikke skape et større marked eller et større press i skjønnhetstyranniet.

Det er ingen tvil om at det er et stort marked for kosmetiske inngrep. Skottvåg mener at tannleger må holde igjen på dette, da det finnes nok av tilbydere fra før.

– Leppeinjeksjoner bør utføres av kosmetiske sykepleiere, på egne klinikker, ikke i tannlegestolen. Tannlegers ansvar er ikke å injisere botox og fyllstoff i pasienters normale, friske lepper, men å fortelle våre pasienter at de har normale, friske lepper!, avslutter hun.