Regjeringsforhandlingene er i gang: – Blir krevende

– Vi er her fordi vi gjennom sonderingene har opplevd at det er et grunnlag, og har tro på at vi kan danne en regjering. Vi er her for å lykkes, men hvis ikke vi lykkes, så lykkes vi ikke. Men jeg har tro på at vi skal klare det, sa Ropstad.

Forventer enighet

Selv om det er ventet tøffe forhandlinger, er det en forventning om at partiene vil klare å bli enige.

– Jeg tror nok dette går veien, selv om ikke forhandlingene blir enkle av den grunn, sa Aslak Eriksrud, politisk kommentator TV 2, onsdag.

– Det er klart at det kan skjære seg, men jeg tror at om to uker er vi veldig nære en utvidet regjering, sier Kjetil Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv.