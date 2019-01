Bryter ut fra Kristoffs treningsregime

– Det har stått stille de siste årene. Jeg har godt av endringer og håper at det skal bidra til forbedring, sier 26-åringen til TV 2.

Han står foran sin femte sesong som proff. Men karrieren har kanskje ikke tatt ham dit han drømte om da han sto på toppen av pallen under U23-VM i Ponferrada i 2014. Selv om han var nærme under Spania Rundt i sommer, så venter han fortsatt på sin første proffseier.

– Nå har vi stått stille de siste årene. For oss er det viktig å bringe inn noe nytt i hverdagen og fornye oss. Vi har hatt suksess med treningen vi har holdt på med. Alexander har gjort det utrolig bra, mens jeg har gjort det bra til U23-klassen og i starten av proffkarrieren, forteller Bystrøm.

Nytt regime

Etter ønske fra UAE Team Emirates endrer han derfor treningsopplegget. Bystrøm har vært under vingene til Kristoffs suksesstrener, Stein Ørn, men i oppbyggingen til denne sesongen har laget tatt kontroll over treningen.

– Det er et litt annet treningsregime som regjerer. Det er litt mindre mengde og mer mellomhard intensitet, forteller Bystrøm.

Tidligere har han fulgt opplegget til sin lagkamerat Kristoff. Men denne vinteren har de trent mer hver for seg.

Sendeskjema: Tour Down Under Søndag 13. januar: Down Under Classic: 07.10-08.30 (TV 2 Sport 2/Sumo (reprise kl 18.10))



Tirsdag 15. januar: 1. etappe Tour Down Under: 03.00-05.20 (TV 2 Sport 2/Sumo)



Onsdag 16. januar: 2. etappe Tour Down Under: 03.30-05.50 (TV 2 Sport 2/Sumo)



Torsdag 17. januar: 3. etappe Tour Down Under: 03.00-05.30 (TV 2 Sport 2/Sumo)



Fredag 18. januar: 4. etappe Tour Down Under: 03.00-05.20 (TV 2 Sport 2/Sumo)



Lørdag 19. januar: 5. etappe Tour Down Under: 03.30-06.20 (TV 2 Sport 2/Sumo)



Søndag 20. januar: 6. etappe Tour Down Under: 01.30-05.50 (TV 2 Sport 2/Sumo) ​

​*Tour Down Under går i reprise hver dag kl 09 og 20, bortsett fra 17/1 hvor reprise er kl 21.45

– Han er en litt annen type rytter. Alexander skal være der i spurtene, jeg skal bli bedre i bakkene. Men vi prøver å samkjøre mest mulig, slik at vi trener sammen når vi kan, forteller Bystrøm.

De to Stavanger-baserte rytterne var sammen med familiene sine på Gran Canaria i romjula. Der la Bystrøm den siste finpussen før han sesongåpner i TV 2 Sport 2-sendte Tour Down Under.

– Er årsaken til endringene at du ikke har fått de resultatene som du drømte om da du vant VM?

– Hovedgrunnen til endringen er at laget vil gå en annen vei; fra et heldyrket italiensk lag til å bli mer internasjonalt. Det innebærer en annen tilnærming til trening og kosthold. Når vi er ansatt her, så er det naturlig å følge det laget ønsker. Samtidig har jeg innsett at det er sunt for min egen del med forandring, for å få mer fremgang enn jeg har hatt de to siste årene.

Må våkne

Haugesund-mannen, som ble hentet til Katusha som stagiare sommeren 2014 og som slo følge med Kristoff til UAE Team Emirates for to år siden, tror at han har godt av en liten oppvekker.