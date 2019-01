Nybilsalget i Norge har de siste årene vært preget av at elbiler og ladbare hybrider har økt markedsandelene sine kraftig.

Godt hjulpet av svært gunstige avgiftsordninger, har salget av biler med elektriske drivlinje skutt til værs.

Nå er alle tallene for 2018 oppsummert, de viser at trenden fortsetter:

– 2018 var året da nye personbiler som går på alternativt drivstoff befestet sin sterke posisjon i markedet, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Toppskiktet i verden

Salget av nullutslippsbiler skjøt fart i 2018.I 2017 var 20,9 prosent av alle førstegangsregistrerte nye personbiler nullutslippsbiler, i 2018 var tallet hele 31,2 prosent. Tar vi med de ladbare hybridene, utgjør nullutslippsbilene og de ladbare hybridene 49,1 prosent av markedet. Det er 9,9 prosentpoeng opp fra 2017.

– Med dette befester Norge seg i toppsjiktet i verden hva det gjelder salg av biler med alternativt drivstoff, sier Solberg Thorsen, i en pressemelding.

Bilsalget gikk noe ned i 2018 etter toppåret 2017. Til sammen ble det registrert 147.929 nye personbiler i 2018, en nedgang på 10.721 biler. Men selv med nedgang, var 2018 et godt bilår med det sjette høyeste bilsalget i historien.

Nissan Leaf kom i andre generasjon i fjor og har vært en knallsuksess. Dette ble Norges mest solgte bil i fjor.

For få elbiler

Totalmarkedet ble en god del lavere enn OFV sin prognose for 2018 på 157.700 biler.

– Vi varslet en nedgang, men særlig på grunn av leveringssituasjonen for elbil og overgangen til ny målemetode for forbruk har den nedadgående trenden vært noe sterkere enn ventet, sier Solberg Thorsen.

– Overgangen til ny målemetode, WLTP, medførte at noen bilprodusenter ikke kunne levere enkelte bilmodeller høsten 2018. Vi ser også at det fortsatt er for få elbiler av typen familiebiler med god på rekkevidde og plass med et overkommelig prisnivå. Når dette kommer på plass i løpet av 2019 vil vi se et enda sterkere innslag av nullutslippsbiler i nybilparken, sier Solberg Thorsen.

Elbilmerkene er vinnerne

Basert på utviklingen i 2018 samt de økonomiske utsiktene og leveringssituasjonen for elbiler i 2019, er OFV sin prognose for 2019 på 146.300 nye personbiler.

2018 bød på til dels store endringer i kundenes valg av bilmerker og modeller.

– Generelt sett ser vi at produsentene som kan levere elbiler, er vinnere på statistikken. Vi kan også se at de som har hatt kapasitetsproblemer i forbindelse med WLTP-godkjenningen har kommet dårligere ut enn tidligere år, sier Solberg Thorsen.

Mitsubishi Outlander er en av de ladbare hybridene som solgte svært bra i fjor.

Stor usikkerhet

At det er så store utslag i registreringstall på merker og modeller, bekrefter de endringene som bilbransjen møter, sier Solberg Thorsen. Det er nå usikkerhet i bransjen og blant kundene om nær fremtid, og situasjonen i Norge er svært annerledes enn i andre land.

– Mange spør om hvordan tilfanget av biler med alternative drivstoffer vil bli dersom andre land følger etter Norge, sier Solberg Thorsen.

De modellene og merkene som har solgt best i 2018 er:

Nissan Leaf ble Norges mest solgte bilmodell i fjor, foran VW Golf og BMW i3. Volkswagen holder posisjonen som største bilmerke, men Nissan ga Toyota kamp til døren om andreplassen.

Folk i Norge velger nå elbiler, hybrider og bensinbiler, framfor diesel. I 2018 hadde 17,7 prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, mens dieselandelen i 2017 endte på 23,1 prosent, sier Solberg Thorsen.

Lavere utslipp

At nybilsalget går ned, kan bety at færre skifter ut gamle, forurensende biler. Dagens og morgendagens biler nyter godt av bedre teknologi, er sikrere og har lavere utslipp enn eldre modeller.

– Denne utviklingen bør øke, og det er et gode for både trafikksikkerheten og miljøet. Derfor er det viktig å fornye bilparken raskest mulig. De store bilprodusentene, både innen personbiler og lastebiler, legger inn store ressurser for å bedre teknologien og bidra til lavere utslipp. Dette, i kombinasjon med en moderne infrastruktur vil være et godt tiltak for klimaet, miljøet og for enkeltmennesket, sier Solberg Thorsen.

