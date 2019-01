Nederlandske eksperter på berging av båter er nå på vei mot fiskebåten «Northguide» som gikk på grunn nord for Svalbard i jula.

Onsdag formiddag forlot kystvaktskipet KV «Svalbard» Longyearbyen med retning for Hinlopenstredet og til plassen der fiskebåten «Northguide» gikk på grunn fredag 28. desember.

Båten hadde en mannskap på fjorten og der alle ble reddet av et helikopter fra Sysselmannen i en svært krevende redningsaksjon.

I nesten to timer måtte mannskapet om bord på tråleren Northguider klare seg selv i isødet.

– Det er vanskelig å forklare hvordan det opplevdes. Når det er så dårlig vær og så kaldt. Det er en vanskelig situasjon å være i. All ære til redningsmannskap og mannskap som gjorde en fantastisk jobb, sa en dypt preget kaptein Atle Forland til TV 2.

Om bord på kystvaktskipet er det nå representanter fra Kystverket, rederiet som eier båten, Sysselmannen og et nederlandsk firma som er eksperter på denne typen bergingsoppdrag.

Enorme avstander

Havaristen ligger i et sårbart og øde område nord for Svalbard. Båten har 300 kubikkmeter med diesel om bord, derfor er det viktig å få berget fartøyet før det utgjør en miljøtrussel.

– I første omgang skal det gjøres en visuell inspeksjon av båten når vi kommer fram. Dersom forholdene og sikkerheten tilsier det, er målet og ta seg om bord for å forberede en berging, sier Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i Kystverket til TV 2.

Det er store avstander frem til havaristen og derfor regner kystvakten med å være fremme i løpet av torsdag.

– Noe av utfordringene her er nettopp avstander. Hvis denne aksjonen skulle bli vanskelig, må vi tilbake til Longyearbyen for å hente mer utstyr. Derfor er vi forberedt på at bergingsaksjonen vil kunne ta noe tid, sier Ly.

Det er rederiet og eieren av «Northguide» sitt ansvar å få båten berget, og man er innstilt på å få havaristen fjernet.

Innstilt på å berge båten

Båten hadde 300 kubikkmeter med diesel ombord da den gikk på grunn i sterk vind og dårlig vær. En befaring med helikopter over havaristen den 30. desember viser at det så langt ikke er registrert noen lekkasjer fra båten. Samtidig lå fartøyet på samme sted som det gikk på grunn. Båten har en en betydelig slagside.

Hva som har skjedd med båten siden 30.desember får man vite første når KV «Svalbard» kommer frem en gang i løpet av torsdag.

– Det virker slik at båten ligger stabilt på samme plass, men vi får altså vite mye mer når vi først kommer fram. Det viktigste blir å finne ut om båten har lekkasjer, sier Ly.