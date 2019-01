Iversen avsluttet Tour de Ski med seier

Se Iversen spurte til seier i videoen øverst

15 kilometeren fellesstart i Oberstdorf skulle vise seg å bli en skikkelig manndomsprøve. Et kraftig snøvær gjorde det nesten umulig å gå fra i front, derfor måtte det avgjøres på oppløpet. Der viste Emil Iversen seg sterkest og staket seg inn til karrierens tredje seier i den tyske alpelandsbyen.

– Oberstdorf-løypen passer meg bra. Nå har jeg 50 prosent av verdenscupseirene mine her. Det er nok et bra skirenn, og jeg vet at jeg er i form. Skirenn her passer meg bra. Det gikk helt etter planen, konstaterer Emil Iversen overfor TV 2.

Italienske Francesco De Fabiani ble nummer to, mens russiske Sergei Ustjugov fulgte deretter.

De norske gutta fulgte opp med en god laginnsats. Sjur Røthe (nummer fire), Didrik Tønseth (nummer seks) og Johannes Høsflot Klæbo (nummer ni) sørget for fem nordmenn blant de ti beste.

Klæbo leder fremdeles sammenlagt og går ut 15 sekunder foran Ustjugov på torsdagens jaktstart.

Simen Hegstad Krüger samlet en rekke bonussekunder undervegs og med 13. plassen er han nå kun 35 sekunder bak Ustjugov i sammendraget.

– Det var et kaos. Jeg er glad jeg kom i mål med ski og staver i behold. Det blir et spesielt renn når det er sånt føre, sier Simen Hegstad Krüger til NRK.

Iversen reiser hjem

Emil Iversen velger nå å hoppe av Tour de Ski.

– Mange reagerer, men det er noe Eirik og jeg bestemte oss for i sommer, sier Iversen om beslutningen å bryte Touren.

Han forklarer at han tidligere har brent for mye av kruttet for tidlig.

– Jeg er en sprinter som ofte kommer til finaler og går alle distanserenn, argumenterer han.

– Jeg har egentlig ståltroen på det. Selv om jeg vil kjempe om verdenscupseier sammenlagt og Tour de Ski, er det VM som gjelder for meg. Jeg har skikkelig troen på det jeg holder på med om dagen.

Landslagssjef Eirik Myhr Nossum følger opp.

– Han drar hjem i dag og tar noen rolige dager. Han skal legge ned en solid treningsperiode, så ser vi ham igjen i verdenscupen i Ottepää.

– Er det feigt av Emil Iversen å dra hjem nå?

– Det er klokt, svarer han kontant.​