Russlands antidopingbyrå (RUSADA) har ikke holdt sin del av avtalen med Verdens Antidopingbyrå innen nyttår.

WADA skulle få full tilgang til tidligere data og prøver fra det skandalebefengte antidopinglaboratoriet i Moskva innen nyttår. Det skjedde ikke. Russerne risikerer dermed å bli suspendert igjen.

Markus Cramer, Russlands langrennstrener, er frustrert over at russerne hele tiden blir pepret med dopingspørsmål.

– Det er sprøtt. Vi gjør alt som de andre nasjonene også gjør. Løperne er med i Adams-systemet og blir testet mer enn andre nasjoner. Før OL ble løperne testet av et tysk selskap. Det kostet mer enn 400 000 Euro (rundt 4 millioner kroner). Hva kan vi gjøre? Løperne blir testet etter hver konkurranse, sier Cramer.

Han bruker Anastasia Sedova som eksempel.

– Hver morgen må hun kjøre én time til en bensinstasjon klokken seks om morgenen. Der må hun vente én time. Hun drikker kaffe og spiser noe. Hvis ingen kontrollører dukker opp i løpet av den timen, kjører hun hjem igjen, sier Cramer.

I Russlands trenerteam er det flere som har en brokete dopingfortid. Cramer ser likevel ingen grunn til at de ikke kan være med under Tour de Ski.

– Jurij Borodavko er en god trener. Jeg vet ikke hva som er skjedd tidligere. Jeg er ikke rett mann til å svare på det. Det samme gjelder Jurij Tsjarkovskij. Han har ingenting med treningen å gjøre. Han booker hoteller og ordner ting. Hvis det ikke hadde vært ok, ville FIS sagt fra. Ingen snakker om Johaug eller Sundby. Det handler alltid om Russland. Jeg synes ikke det er bra at man alltid ser på russerne og ikke i Norges retning. Men jeg ønsker Johaug og Sundby velkommen tilbake. De gjorde noe galt, ble suspendert og kom tilbake. Slik er reglene. De er de samme for alle, sier tyskeren.

Han mener de russiske utøverne ofrer svært mye for å kjempe i verdenstoppen.

– Jeg må le av det. Jeg vet ikke hvorfor dette spørsmålet kommer hver gang. Det hadde vært fint hvis de ble med oss på treningsleir. Da kan de se hva vi gjør. Etter Davos var vi på treningsleir. Jeg var heller ikke hjemme i julen. Vi forsøkte å forberede oss best mulig til Tour de Ski. Mange av våre løperne har barn og er gifte. Det er vanskelig for dem, sier han.

Cramer er klar på hva han gjør dersom en av utøverne hans blir dopingtatt.

– Da er jeg ferdig. Det vet løperne mine. Da jeg startet å jobbe med dette laget sa jeg det. I min gruppe er ikke doping en diskusjon. Hvis det blir et problem er løperen ute og jeg hjemme, sier han.

Tyskeren synes det er stor stas å jobbe med langrennsløpere i den ypperste verdenseliten.

– Jeg liker disse løperne mine. De er motiverte hver dag. Det russiske forbundet gir meg frihet til å trene utøverne slik jeg ønsker. Jeg har stor støtte fra forbundet. Det gir meg også større motivasjon som trener, forteller han.