Tesla har markert seg kraftig de siste årene. Det var ikke mange i den etablerte bilbransjen som trodde de skulle klare å slå seg opp som produsent av elbiler. Men Elon Musk og selskapet hans har trosset skeptikerne – selv om det også har vært en god del skjær i sjøen.

Den store testen kom i fjor, da Tesla gikk i gang med å masseprodusere den mer folkelige bilen Model 3. Det gikk svært trått i starten, men i andre halvdel av året begynte det å løsne.

Her har Tesla flere hundre tusen bestillinger inne. Skal de klare overgangen til å bli en volumprodusent av biler, må de klare å dekke den etterspørselen.

Spesielt fenomen

Så langt er det de mer kostbare Model S og Model X som har dominert hos Tesla. Og det er ikke til å komme fra at både Tesla og eierne nok har merket litt jantelov, både i USA og i et marked som Norge, hvor de har en helt unik posisjon.

Nå skriver det amerikanske nettstedet Electrek om et temmelig spesielt fenomen: Nemlig pickup-eiere som parkerer på og tar over Teslas hurtigladestasjoner – og dermed hindrer elbileierene fra å få lade bilene sine. De har også bilde som viser dette, tatt på en ladestasjon.

Teslas egne ladestasjoner har vært en viktig suksessfaktor for merket så langt, denne ligger i Norge. Og her har vi ikke hørt om noen lignende ting som det som nå skjer i USA. Foto: Scanpix.

Vil ramme Tesla?

Det hele skal ha startet i desember, på en ladestasjon i North Carolina. Tre pickuper av den røslige typen blokkerte rett og slett adkomsten til ladestasjonen, mens eierne ropte ukvemsord om Tesla.

Dette skal så ha gjentatt seg på en annen hurtigladestasjon. Igjen var det snakk om store pickuper, og ufine meldinger til Tesla-eiere som kom for å lade bilene sine.

Hvor organisert det kan være, er ikke kjent, men Electrek går langt i å antyde at dette er satt i gang for å ramme Tesla.

Når du har ting som dette under pickup-panseret, har du kanskje ikke ubetingen sans for elbiler..?

Parkerer på ladeplassene

Internettforumer og Facebook-grupper er effektive kanaler for å få ting som dette spredt. Og i USA er det mange som avfeier elbiler og mener at det mest av alt er miljøvernhysteri. At slike tanker går hjem hos de som kjører diger pickup – gjerne med V8-motor – er kanskje ikke helt overraskende...

Blant elbileiere er det for øvrig en kjent problemstilling at biler med forbrenningsmotor parkerer på ladeplassene deres.

I de aller, aller fleste tilfeller skyldes nok det lite årvåkne sjåfører, som rett og slett ikke ser seg godt om. I USA kalles fenomenet Icing, utledet fra "internal combusting engine", eller forbrenningsmotor.

