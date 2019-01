– Plutselig begynte toget å riste voldsomt. Jeg så ut av vinduet, hvor gnister føk opp fra sidene av toget. Så begynte alle rutene å knuse mens glassbiter fløy inn på oss og takpanelene ramlet ned. Så ble alt svart, forteller 19-åringen til den danske avisen Politiken.

Seks mennesker døde og 16 er skadd etter ulykken på Storebæltsbroen i Danmark onsdag morgen.

Trailer i fokus

Trolig kolliderte passasjertoget med en trailer som var lastet på et møtende godstog.

– Man kan se at det ligger en trailer som er veltet eller blåst av godstoget og inn i InterCity-toget. Om den har truffet foran eller i siden, vet vi ikke, sier havariinspektør Bo Haaning til nyhetsbyrået Ritzau.

Haaning er del av teamet som er sendt til ulykkesstedet. Det var et godstog med returemballasje på vei til Carlsbergs bryggeri i Fredericia som var involvert i ulykken. Toget ble operert av godstransportøren DB Cargo.

Hjalp medpassasjerer

Simon Voldsgaard Tøndering satt i den midterste av tre vogner som ble skadet i ulykken. Ifølge 19-åringen ble denne vognen minst skadet i det voldsomme sammenstøtet, og selv slapp han uskadd fra hendelsen.

Han hjalp selv til med å redde de skadde som satt i vognen foran.

– Vi prøvde å hjelpe noen ut. Siste mann vi fikk ut, var etter 45 minutter. Han hadde brukket ribbein og en arm. Men det var fortsatt flere der inne. Vi ble nødt til å klatre over de døde som lå under alt skrotet på gulvet for å hjelpe, sier han til Politiken.

Fruktansvärd tågolycka på stora Bältbron i Danmark till följd av stormen Alfrida. Våra tankar är med de skadade och med de omkomnas familjer och närstående. Detta har jag under morgonen också framfört till min kollega statsminister Lars Løkke Rasmussen. — SwedishPM (@SwedishPM) January 2, 2019

Togselskapet DSB opplyser at det var 131 passasjerer og tre ansatte om bord i toget da ulykken skjedde klokken 07.30 onsdag morgen. Det var sterk vind på ulykkestidspunktet.

Sorg

Onsdag ettermiddag var broen igjen åpnet for biltrafikk, men vindfølsomme kjøretøyer ble frarådet å bruke broen.

Både Danmarks og Sveriges statsminister uttrykker sorg etter ulykken.

– Forferdelig togulykke på Storebæltsbroen i Danmark som følge av stormen Alfrida. Våre tanker er hos de skadde og hos de dødes familier og slektninger, skriver statsminister Stefan Löfven på Twitter.