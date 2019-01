75.000 var strømløse etter nyttårsuværet

Den kraftige vinden de siste dagene førte til at trær blåste over strømlinjer slik at 75.000 husstander mistet strømmen. Foto: NTB Scanpix

Over 75.000 husstander har vært strømløse de siste to dagene, etter at vinden har blåst trær over linjene. Fremdeles står om lag 2.000 kunder uten strøm onsdag.