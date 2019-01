Se video av spurtduellen øverst

Gjøvik-jenta Ingvild Flugstad Østberg fortsetter å imponere i Tour de Ski. På dagens 10 kilometer klassiske fellesstart viste hun styrke og spurtslo russiske Natalia Neprajajeva i snødrevet.

Midtveis i løpet dannet åtte løpere en luke til resten av feltet. Men inn på oppløpet stod det mellom de to som lå som nummer to og tre i sammendraget. Der viste Flugstad Østberg seg sterkest og sikret seg seieren med ett fattig tidel.

– Det smakte så utrolig deilig. Det var tøft uti der. Det var ikke noen stilstudie. Jeg tipper det var forskjeller på ski. Jeg hørte tidlig at Jessica tapte, så jeg tipper hun sleit. Jeg fryktet før start at det kunne bli hva som helst. Plutselig var det bra, så var det vanskelig, så var det snø, så var det mindre snø. Det var utfordrende å holde roen, sier Østberg til NRK.

Leder sammenlagt

Flugstad Østberg sikret seg også 15 bonussekunder underveis og leder nå Tour de ski med 24,1 sekunder på nettopp Nepryaeva.

– Det er alltid gøy å lede. Jeg har vært i den situasjonen før, men vet hvor mye som kan skje på de siste tre rennene.

Seieren gjør at 28-åringen tar over ledelsen i verdenscupen sammenlagt.

Årsbeste av Jacobsen

Amerikanske Jessica Diggins ledet Tour de Ski før dagens etappe, men man kunne tidlig se at hun slet med dårlige ski. I likhet med svenske Stina Nilsson falt hun langt bak på resultatlista. Sistnevnte sier nå til NRK at hun bryter Tour de Ski.

Mye bedre gikk det med Astrid Urenholdt Jacobsen som leverte sesongbeste med fjerdeplass. Også Heidi Weng får tommelen opp etter håndskaden med sin åttendeplass.

– Akkurat nå er Ingvild soleklar favoritt. Det har hun vært siden dag én. Hun har vært suveren av oss som stiller til start i både skøyting og klassisk. Sånn sett er hun en ener, sier Heidi Weng som samtidig har dette å si om sine egne sjanser:

– Jeg er ganske langt unna noen mulighet. Det har jeg vært bevisst på siden dag én. Det er tøft for meg å gå en bra Tour her. Formen som skal til for å være best i absolutt alle renn er ikke jeg i nærheten av å være. Da går sekundene fort. Sammenlagt kan jeg bare glemme. Samtidig har jeg lyst til å få til noen gode skirenn, en bedre følelse og troen på meg selv om at jeg kan være nærmere de beste, forklarer hun til TV 2.

1) Østberg, 2) Neprjajeva +0,1 sek., 3) Sedova +5,3, 4) Jacobsen +12,9, 5) Pärmäkoski +15,9, 6) Belorukova +16,2, 7) Stadlober +20,6, 8) Heidi Weng +23,6, 9) Henning +56,5, 10) Nilsson +56,6, 11) Diggins +58,4