Klokken 04.02 natt til tirsdag fikk politiet melding om en brann i en enebolig i Haugesund.

Én time etter de ankom stedet var huset overtent. De fant etter hvert en død kvinne i boligen, og omstendighetene rundt gjorde at politiet mistenkte at kvinnen var blitt utsatt for en kriminell handling.

Innrømmer brannen

Kvinnens samboer ble kort tid etter brannen ble oppdaget, pågrepet og siktet for drap.

– Mannen er avhørt og har avgitt en fri forklaring om deler av hendelsesforløpet. Mannen knytter seg til handlingen, men erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Ifølge NTB innrømmer den drapssiktede mannen at han tente på huset hvor kvinnen befant seg.

Varetektsfengsles

VG skriver at kvinnens samboer forsøkte å rømme fra stedet på en motorsykkel, men skadet seg i rømningsforsøket. Han ble derfor funnet av ambulansepersonell som var på vei til boligbrannen.

Politiet sier at det er for tidlig å si noe om motiv eller foranledning til drapet. Kvinnen er obdusert, men den foreløpige obduksjonsrapporten er ikke klar og politiet kan derfor ikke si noe om dødsårsak.



Kriminalteknikere fortsetter arbeidet på åstedet i dag.



Den siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag, men det er foreløpig usikkert når dette blir.