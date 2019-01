Tiril (18) ble skremt da hun forsto hvor mye tid hun brukte på mobilen – tok drastiske grep

I november viste en undersøkelse utført av Kantar TNS for Statnett, at én av fem nordmenn under 30 år bruker mobilen mellom fem og åtte timer om dagen.

I en annen undersøkelse, utført av Deloitte, kommer det frem at 42 prosent av de spurte mener de bruker mobiltelefonen sin for mye, mens 52 prosent har opplevd negative effekter av egen mobilbruk.

Internasjonale undersøkelser tyder også på at det er vanlig at folk bruker opp mot fem timer på mobilen hver dag. eMarketer anslår at folk bruker 4 timer og fem minutter på mobilen hver dag, mens analysebyrået Flurry anslår at gjennomsnittet er fem timer dagen blant amerikanerne.

Dersom du hadde juleferie fra 22. desember til 2. januar og brukte mobilen din fem timer hver dag har altså så mye som to døgn (55 timer) av juleferien din på 11 dager gått med på å stirre ned på den lille skjermen.

Ser man litt større på det, begynner tallene å bli hakket mer ubehagelige.

I løpet av det neste året vil du ha stirret på mobilen i 76 døgn.

I løpet av ti år vil du ha brukt mobilen i over to av dem ...

– Telefonen var limt til hånden min

Mange har nok hatt å kutte ned på mobilbruken sin som et slags nyttårsforsett. En av dem er 18 år gamle Tiril Flatebø fra Nøtterøy.

I januar i fjor ble hun med da to venner arrangerte telefonfri uke på skolen, og det ga henne en aha-opplevelse.

– En uke uten telefon gikk helt fint, og det gjorde at jeg skjønte at telefonbruk påvirker oss mer enn vi tror. Jeg bestemte meg for å trappe ned, sier hun til TV 2.

«Telefonen var limt til hånden min. Jeg hadde bygd opp musklene i tommelen min til å scrolle gjennom Instagram. [...] For noen uker siden innså jeg hvor utrolig avhengig jeg var av telefonen min.», skrev hun i et leserinnlegg i Aftenposten.

Hun ble skremt da hun tenkte over at tre til fire timer hver dag gikk med til mobilbruk, og bestemte seg for å ta flere konkrete grep.

Tiril Flatebø (18) går tredje året på videregående i Italia, og sier hun har blitt en langt mer konsentrert elev etter at hun kuttet ned på mobilbruken. Foto: Privat.

– Jeg lastet ned en app som måler tiden man er på mobilen. Deretter slettet jeg instagram-appen, slo av alt av varsler, stilte inn telefonen på svart-hvitt-modus og ga opp å fortsette Snapchat-streakene mine, sier hun til TV 2.

Ny hverdag

Et snaut år har gått siden hun startet prosjektet og nå bruker Tiril i gjennomsnitt mobilen i én time og seks minutter hver dag.

Tiril forteller at hun har merket flere endringer på sin egen hverdag.