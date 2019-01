– Det ville vært en skandale

Johansen reagerer på KrFs utspill i debatten om ruspolitikk.

– Jeg opplever at KrF jobber mot hva store deler av fagmiljøet mener, og hva alle bruker- og interesseorganisasjoner mener. De er i utakt med så godt som hele fagmiljøet, sier han.

Med bønn til KrF

De fire partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF, starter forhandlingene om en utvidet regjering med KrF på Gran på Hadeland onsdag. Bruflot i Unge Høyre har nå en bønn til KrF før de setter seg rundt forhandlingsbordet med regjeringen.

– Min bønn til KrF er at de lar rusreformen stå. Jeg forstår at man må gi og ta i forhandlinger, men rusreformen er så viktig for dem som trenger det mest. Det er en reform som kan hjelpe mange, og jeg tror at mange, både pårørende og brukere, blir svært skuffet dersom arbeidet med rusreformen stoppes, sier hun.



– Jeg tviler ikke på KrFs intensjoner, men det vitner litt om moralisme om man mener at den eneste formen for et verdig liv er et rusfritt liv. At alle skal bli rusfrie er en utopi. Denne rusreformen handler ikke om å gi opp mennesker, men om å gi dem muligheten til et verdig liv, mener Bruflot.

Også andre deler bekymringen om at KrF vil hindre at rusreformen skrider frem som planlagt. Blant dem er stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap) som sitter i helse- og omsorgskomiteen.

– KrF har hele veien gitt signaler om at de har en annen tilnærming til dette, blant annet i sine utspill om lavterskel LAR-behandling, sier han.



– Hvor skadelig kan det være for rusreformen dersom KrF får gjennomslag for endringer i en ny regjeringsplattform?



– Det avhenger selvsagt av hva slags avtaler som blir gjort. Men hvis man rokker ved det som vi i Arbeiderpartiet har vært opptatt av, og som er selve kjernen i rusreformen, nemlig at ansvaret skal overføres fra justis- til helsesektoren, er det veldig uheldig, mener han.