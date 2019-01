Knut (68) bor i campingvogn – og kjører én av Norges råeste biler

Hele livet har Knut Oluf Flatset fra Frei vært over gjennomsnittet interessert i biler.

I 45 år jobbet han som tungtransportsjåfør, og nordmøringen har lagt bak seg 3,3 millioner kilometer på veien, ifølge han selv.

Da Knut ble pensjonist i en alder av 62 år, bestemte han seg for å flytte til Son i Akershus for å jobbe for Porsche Center i Son.

– Jeg mistet jobben min da jeg ble pensjonist. Jeg ville fortsette å jobbe og jeg kjente han som drev senteret. Til å begynne med jobbet jeg bare deltid, men så ble det mer og mer, forteller han til TV 2.

Det var Vestby Avis som først omtalte saken.

Bor i campingvogn

Den første uken i ny jobb hadde Knut ingen planer om hvor han skulle bo, og endte derfor opp med å sove hos en kompis. På gården han eier på Frei hadde han en 50 år gammel campingvogn stående.

Han bestemte seg for å hente vogna, som han kjøpte for 2000 kroner for syv år siden, og satte den på parkeringsplassen utenfor hans nye jobb. Dette skulle bare være en midlertidig løsning.

Seks år senere bor han der fortsatt - og stortrives.

– Det er veldig greit. Jeg har TV, kjøleskap og seng. Jeg trenger ikke noe mer enn det. Jeg kan kjøpe meg en leilighet, men det er så utrolig lettvint å bo på denne plassen. Da har jeg full oversikt til en hver tid, sier han.

Knut jobber som vaktmester og altmuligmann ved Porsche Classic Center, og synes derfor det bare er en fordel å bo så nærme jobben.

Bilentusiast

68-åringen har vært en ivrig bilentusiast hele livet, men det var først da han fylte 18 år at interessen virkelig blomstret.

– Jeg kjøpte min første bil. Det å skaffe seg en Porsche føltes da som en uoppnåelig drøm, forteller han.

TRIVES: I denne campingvogna fra Polar bor Knut Oluf Flatset. Ifølge han selv har han alt han trenger, og er fornøyd med det. Foto: Vestby Avis

Men i 1985 gikk hans store guttedrøm i oppfyllelse. Siden har han hatt syv ulike Porscher.

Han forteller at mye av grunnen til at valget fortsatte å falle på dette bilmerket var på bakgrunnen av den oppfølgingen han fikk, og kontaktene han knyttet.

– Jeg har vært en hobbymekaniker hele livet, og når du lærer deg en type bil så er det greit å fortsette med det, sier han.

29 eksemplarer

For øyeblikket sitter nordmøringen på to eksklusive Porscher. Bilen han kjøpte i 2015 ønsker han å holde privat, men sommeren 2017 ble han den stolte eieren av Porsche RUF CTR3 Club Sport 2017-modell. Han overtok bilen etter at bilutstillingen i Genève hadde lånt den.

Det finnes bare 29 eksemplarer av denne bilen i hele verden. Knut sin Porsche er nummer 25 i rekken, og er den eneste i Norden.