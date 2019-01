Det er bare et par måneder siden Mercedes-historiens raskeste bil ble lansert i Norge.

Den heter AMG GT 4-Door, og er det hittil råeste Mercedes noen gang har levert fra fabrikken, målt etter ytelser.

I Norge koster det nye råskinnet fra 1,4 millioner – med minste motoralternativ. Skal du ha verstingutgaven må du ut med over 2,2 millioner, pluss ekstrautstyr.

Da får du også et beist av en motor. Nærmere bestemt åtte sylindere som leverer fra seg rekordsterke 639 hk og 900 Nm.

Kjemperespons

Det sørger for at bilen gjør sprintøvelsen fra stillestående til 100 km/t på 3,2 sekunder. Her hjemme er dette ytelser som tydeligvis appellerer godt til ressurssterke nordmenn.

På få måneder har nemlig Mercedes-importøren sikret seg et to-sifret antall kontrakter, der majoriteten er toppmodellen, GT 63 S.

Slik ser den nye AMG-modellen ut på innsiden.

Det betyr at leveringstiden allerede begynner å dra seg til. Bestiller du bil i dag, må du vente et halvt års tid før den entrer norsk jord.

– Helt siden AMG GT ble lansert i 2015 har salget gått over all forventning, med nærmere 60 registrerte biler. Når man legger til grunn at AMG GT som firedørs coupé er en langt mer allsidig bil og tilgjengelig med fire ulike motoralternativ er, er det klart vi har stor tro på det siste tilskuddet fra Affalterbach, forteller Audun Hermansen som er PR- og informasjonssjef i Mercedes Norge.

Her får du bil på dagen

For de aller mest utålmodige finnes det imidlertid én løsning, dersom du vil «snike» i AMG-køen.

Autopartner i Fredrikstad har nemlig fått kloa i et eksemplar, og er de første i Norge til å annonse bilen. Her kan du rett og slett få bil på dagen.

Eksemplaret er toppmodellen, 63 S med masse utstyr. Her er det krysset av for 100 ulike typer ekstrautstyr, da er det ikke mye som "mangler"..

Bilen er priset til 2.489.000 kroner. Det inkluderer blant annet engangsavgiften som er på solide 640.000 kroner.

Her står eksemplaret som er til salgs i Fredrikstad. En sort AMG GT 63 S. Foto: Autopartner Fredrikstad

Verdensrekord

Det er ikke akkurat småtterier AMG har satt sammen her. I tillegg til å være lynrask rett frem, har Mercedes satt en høyst respektabel rekord på legendariske Nürburgring i Tyskland.

I følge produsenten er nye GT 63 S verdens raskeste serieproduserte fireseter rundt banen med tiden 7:25:41.

Under kan du se den vanvittige rekorden. PS: Her kan det være verdt å merke seg at sjåføren IKKE girer selv med hendlene bak rattet, men lar ingeniørene som har programmert automatkassen gjøre jobben.

