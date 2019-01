Toni Braxton (51) og rapperen Birdman (55), hvis egentlige navn er Bryan Williams, skal etter alt å dømme ha brutt forlovelsen.

Ifølge amerikanske EOnline skal sistnevnte ha delt et bilde på Instagram-story med teksten «Det er over...».

Slettet alle bilder

Senere skal han ha slettet alle bildene på sin konto.

Det samme gjorde Braxton, men sent tirsdag kveld norsk tid publiserte hun et bilde av seg selv sammen med teksten:

«Å starte et nytt kapittel er ikke alltid et enkelt valg. Men man må alltid velge å bli valgt. Skål for et nytt år.»

Det amerikanske kjendisnettstedet skriver også at de begge skal ha sluttet å følge hverandre på bildetjenesten.

Sammen siden 2016

Paret ble sammen for omlag to år siden og i februar i fjor gikk 55-åringen ned på kne. Sangfuglen og rapperen skal ha kjent hverandre i 18 år.

Braxton har tidligere vært sammen med humorkongen Eddie Murphy. Fra 2001 til 2013 var hun gift med pianisten Keri Lewis (47).