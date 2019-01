Julen er forbi, og mange av oss har i måneden som har gått, hatt et høyt forbruk i forbindelse med høytiden.

For mange starter derfor det nye året med røde tall og minus på kontoen.

Sparebank1 har spurt 1051 nordmenn om de frykter dårlig råd i januar, på grunn av for høyt forbruk i jula.

Fem prosent svarer at de i høy grad frykter dårlig råd, og 16 prosent frykter dårlig råd i en viss grad.

​Det vil si at totalt en femtedel av alle nordmenn er bekymret for økonomien sin i januar, viser undersøkelsen gjennomført av Respons Analyse for Sparebank1.

– Veldig alvorlig

De høye tallene gjør forbrukerøkonomene svært bekymret.

– Det er et høyt tall, som rammer mange av oss. Det er veldig alvorlig, men også veldig unødvendig, sier forbrukerøkonom i Sparebank1, Magne Gundersen, til TV 2.

Hovedgrunnen til at mange oss vil gå på en «julebaksmell» er høyt kredittforbruk. Betaler man ikke regningene med en gang, vil det føre til en utfordrende start på det nye året.

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, sier grunnen til at mange av oss bruker over evne i jula, er at vi ikke setter en prislapp på ting.

– Vi ønsker å kose oss, og vi vil så gjerne oppfylle alle forventningene som følger med jula. Vi sammenligner oss veldig med andre, og vi bruker mer penger enn nødvendig fordi vi ikke tør å sette på bremsen i frykt for hva andre skal tenke om oss, sier Sandmæl til TV 2.

– Dyrt å være vellykket

Magne Gundersen i Sparebank1 er enig, og mener det er stort press både fra butikker og nettverket rundt oss.

– Det handler mye om at mine barn skal få like fine gaver som naboene. Alle har et ønske om å være vellykket, og dette koster mye penger, sier Gundersen.

– Hva er farene ved å bruke kreditt på julehandelen?

– Jeg anbefaler ingen å bruke kredittkort hvis man ikke har satt av penger til regningen. Det er lett å bruke lånte penger, men det kan svi, advarer Sandmæl.

Magne Gundersen sier at det ikke er noe problem å bruke kreditt, hvis du betaler tilbake beløpet med en gang. Tar du imidlertid hele jula på kreditt, bør du stoppe opp og tenke deg om to ganger.

– Du skal ikke risikere at bilen blir solgt og at boligen går på tvangssalg fordi du skal ha dyre og fine julegaver. Det er det ikke verdt, sier han.

Ta grep

Har du først havnet i en økonomisk knipe, er det flere ting du kan gjøre. Forbrukerøkonomenes beste råd er å ta tak med en eneste gang.

– Gå gjennom økonomien din og se om det er noe du kan kutte. Mange av oss har mye mer enn vi trenger. Sløs mindre, selg unna ting man ikke trenger og ta på deg ekstra vakter på jobben, sier Silje Sandmæl.

Magne Gundersen anbefaler folk å ha en plan for pengene sine.

– Kall det gjerne et budsjett. Mange får bakoversveis og tror dette er veldig vanskelig, men det er det ikke. Når du har en plan for pengene dine, er det lettere å finne ut hva man kan kutte, sier Gundersen.