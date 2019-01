Bundesliga-klubben Borussia Dortmund bekrefter at Christian Pulisic (20) selges til Chelsea.

Punger ut for potensiell verdensstjerne

Den meget lovende amerikaneren lånes tilbake til Dortmund ut sesongen før han blir Chelsea-spiller fra sommeren av.

– Det er et privilegium å ha signert for en så legendarisk klubb, og jeg ser frem til å jobbe hardt mot å bli en bidragsyter til deres lag med verdensklassespillere. Jeg ser frem til å jobbe med Maurizio Sarri og hans støtteapparat, skriver Pulisic i et følelsesladet innlegg på Twitter.

Dortmund bekrefter at overgangssummen er på rundt 635 millioner kroner - en høy sum for en så ung spiller med en kontrakt som i utgangspunktet gikk ut neste sommer.

– Dette føyer seg nå inn som en typisk Chelsea-signering – på samme måte som Kepa Arrizabalaga og Ross Barkley. Det er en signering på lang sikt. Det er ikke ferdig vare, men noe de skal utvikle videre. Likevel er det mye penger på bordet, men jeg vil tro det er en god investering for i fremtiden. Han er erfaren spiller til å være så ung. Jeg gleder meg til å se ham, sier TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø-Møller.

– Det har alltid vært Christians drøm

Pulisic regnes som en av de mest lovende fotballspillerne i verden, men har slitt med å spille seg til en fast plass på det Bundesliga-ledende Dortmund-laget denne sesong. 20-åringen, som spilte nest flest kamper for gultrøyene forrige sesong, har stort sett vært innbytter denne sesongen i skyggen av fremadstormende Jadon Sancho.

– Det var alltid Christians drøm å spille i Premier League. Det har helt klart å gjøre med hans amerikanske bakgrunn, og som et resultat av det var ikke vi i stand til å forlenge kontrakten hans, sier Dortmund-direktør Michael Zorc.

– Derfor har vi besluttet å akseptere et ekstremt lukrativt bud fra Chelsea med tanke på den korte gjenværende kontrakten.

I Pulisic vil Chelsea ikke bare få en meget lovende angrepsspiller, men også en profil i amerikansk målestokk. 20-åringen er soccerens ansikt utad i USA etter ni scoringer på 23 landskamper og vil gi Chelsea ytterligere eksponering i det amerikanske markedet.

– Sarri kan gjøre han til en stjernespiller, spår Stamsø-Møller.

– Han er en lynrask og uredd. En herlig kantspiller. Og det er en ting jeg har savnet hos Chelsea å se dem mer slik Sarri spilte med Napoli da det var mye basert på godt kantspill. Spesielt på Chelseas høyrekant har det vært mye utskifting. Pulisic kommer kjempegodt med.

– Hazard trenger bedre spillere

Spekulasjonene rundt fremtiden til Eden Hazard vil ingen ende ta, men Stamsø-Møller tror ikke signeringen av Pulisic betyr at den eminente belgierens dager i Chelsea er talte.

Chelseas øvrige profilerte kantspillere, Pedro og Willian, er henholdsvis 31 og 30 år gamle.

– Dette er for å gjøre laget bedre rundt Hazard. Han må se at klubben er sultne og vil blir best igjen. Hvis ikke det skjer, tror jeg veien ut er kortere for ham. Pulisic er derfor ingen ren Hazard-erstatter – det er ingen siden han i dag er den beste enkeltspilleren i ligaen. Men Hazard trenger gode spillere rundt seg, sier Stamsø-Møller.