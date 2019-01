Alexandra Black (22) hadde bare jobbet på villmarkssenteret «Conservators' Center» i North Carolina i USA i ti dager da det gikk fryktelig galt søndag.

Den unge praktikanten arbeidet med rengjøring av et bur da hannløven Matthai gikk til angrep og påførte henne dødelige skader.

Den 14 år gamle løven var egentlig innestengt i et separat avlukke, og det er ikke klart hvordan dyret kom seg inn der Alexandra jobbet. Dette er nå under etterforskning.

Løven ble drept av de første personene som ankom stedet.

– Vi må sørge for at noe slikt aldri skjer igjen, sier daglig leder for senteret, Mindy Stinner til ABC News.

Se hva hun sa under et pressetreff etter angrepet i vinduet øverst.

«Vi har et løveangrep»

Nå har nødsamtalen mellom en ansatt ved senteret og politiet blitt sluppet.

– Vi har et løveangrep. Personen er livløs, men løven er under kontroll nå, sier vedkommende i nødanropet som er publisert av The News & Observer.

Nødetatene svarer med at de har personell på vei til stedet, men livet til Alexandra sto ikke til å redde.

Lederen for parken er sønderknust etter dødsfallet.

– Dette er den verste dagen i mitt liv. Vi har mistet en person, et dyr, og vi har mistet troen på oss selv, Stinner.

– Døde mens hun gjorde det hun elsket

Familien har sluppet en uttalelse der de tar et sterkt farvel med jenta som de omtaler som en skikkelig dyreelsker.

– Alex elsket dyr. Vår vakre, intelligente, lidenskapelige Alex har jobbet gratis for dyrevelferd ved flere ulike steder. Dette var hennes fjerde praksissted fordi hun så inderlig ønsket å arbeide med dyr. Det var en forferdelig ulykke, men hun døde mens hun fulgte sin store lidenskap, skriver familien i en uttalelse ifølge ABC News.

Lederen for villmarksparken takker for hvor forståelsesfulle familien har vært etter den forferdelige hendelsen.

– Jeg er takknemlig til familien. De er fantastiske mennesker og forstår at hun døde mens hun gjorde det hun elsket, sier Stinner.

Villmarkssenteret hat totalt 85 dyr, inkludert 16 løver, tre tigre, to leoparder og fire rødgauper, skriver ABC News.