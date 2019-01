Torsdag starter Nicklas Bendtner 50 dager med fotlenkesoning hjemme i København.

Normalt sett trener dansken med FC København mens han er hjemme i Kongens by, men denne gangen har han ikke rettet noen forespørsel. Nå avkrefter Ståle Solbakken at Bendtner skal trene med klubben.

– Det er ikke noe jeg har hørt noe om, og jeg vil anta at om det hadde vært tilfelle, så ville jeg hørt det. Han har jo trent med oss før, sier FCK-manager Ståle Solbakken til TV 2.

FC København starter opp igjen torsdag neste uke og skal trene i Danmark frem til de reiser på treningsleir til Dubai 23. januar.

– Det har ikke vært tema

​Stig Inge Bjørnebye, som er sportslig leder i Rosenborg, forteller til TV 2 at dansken skal trene alene under fotlenkesoningen.

– Nicklas skal trene hver dag. Vi har et opplegg for ham i Danmark hvor soningen foregår. Det er et opplegg som er designet for at han skal være i aktivitet og bruke soningen til å trene godt, forteller Bjørnebye til TV 2.

30-åringen skal sone 50 dager med fotlenke i sin egen leilighet i den danske hovedstaden. Det betyr at han ikke er tilgjengelig på treningsfeltet med de andre Rosenborg-spillerne før 22. februar.

– Han har tidligere trent med FCK hjemme i København. Hvorfor ikke nå?

– Hvorfor skulle det bli sånn? Det har ikke vært et tema denne gangen, sier Bjørnebye.

– Ville det ikke vært bedre om han kunne trent med et lag?

– Dette er ikke noen ideell situasjon for noen. Men nå kommer han tidlig i gang med treningen, og alle gjør det beste ut av situasjonen. Det er en ressursperiode. Nicklas er motivert for å trene bra.

RBK-sjefen vil ikke gå inn på flere detaljer om hvem som skal være involvert rundt stjernespillerens treningsprogram de neste 50 dagene.

Det var den 2. november i fjor at den danske fotballstjernen ble dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for vold mot en taxisjåfør i København.

Bendtner har siden sesongen ble avsluttet vært på eksotisk ferie med kjæresten Philipine Roepstorff i Mexico – noe han dokumenterte flittig på Instagram. På den samme bildedelingstjenesten har RBK-stjernen i de siste dagene lagt ut flere innlegg av seg selv nyte en sigar. Når spørs det hva som skjer med dansken når røyken har lagt seg.