2018 ble et godt år for BMW, både her hjemme og på det internasjonale markedet.

Samtidig har ikke alt vært fryd og gammen for den tyske premiumprodusenten. BMW har slitt med bilbranner i flere land, spesielt i Sør-Korea, som er et svært viktig marked for dem.

I fjor sommer ble det kjent at flere nye BMW-modeller brøt ut i flammer. Bare i Sør-Korea skal rundt 50 modeller ha endt opp i røyk.

Benektet feil

Sør-Koreanske myndigheter var kjapt ute med å foreta tekniske undersøkelser på de berørte bilene.

Her ble det klart at BMW kan ha forsøkt å skjule problemet, myndighetene mente også at tilbakekallingen på de berørte modellene tok for lang tid.

Transportmyndighetene i Sør-Korea konkluderte videre med at brannårsaken lå i en konstruksjonsfeil av EGR-ventilen i motoren, noe BMW har benektet.

90 millioner i bot

Det er modeller produsert mellom 2012-2016 med dieselmotor som er berørt.

BMW mener selv tilbakekallingene etter bilbrannene kom i god tid, noe myndighetene i Sør-Korea ikke er enig.

Derfor har BMW blitt ilagt en bot som tilsvarer om lag 90 millioner kroner.

I en tidligere pressemelding forteller BMW at de er klar over problemet med EGR-ventilen. Interne undersøkelser viser at noen modeller har frostvæskelekkasje, som i noen tilfeller kan føre til brann når dette kombineres med ulmende sotpartikler fra EGR-ventilen.

BMW-salget er rekordhøyt i Norge, dette er elektriske i3 som virkelig er en bestselger her hjemme.

1,6 millioner biler til kontroll

Problemet gjelder dieselmotorer, og biler produsert mellom 2012 – 2016.

Som følge av flere bilbranner i året som har gått, har BMW bestemt seg for å utføre en såkalt teknisk kampanje på 1,6 millioner biler verden over.

Nylig kom også en uttalelse fra den sørkoreanske transportministeren som unnskyldte BMW i Sør-Korea og annonserte at de vil samarbeide med myndighetene i videre undersøkelser.

Norske kunder er berørt

– Noen biler vil kun kreve inspeksjon, mens andre vil kunne få et mindre delebytte, knyttet til EGR-systemet. Berørte eiere vil, som vanlig ved slike aksjoner, bli informert. Dette kan også bety enkelte norske kunder i tiden fremover, forteller Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge til Broom.

Kommunikasjonsdirektør i BMW Norge, Marius Tegneby.

– Så du kan bekrefte at norske biler også er berørt, og skal kontrolleres?

– Ja, vi vil kontrollere norske biler, men som sagt så skilles det på biler som kun skal inspiseres og de som vil kunne få et delebytte. Vi kartlegger nå hvordan dette fordeler seg på de enkelte modellene.

Den tekniske aksjonen omfatter enkelte modeller med firesylindret dieselmotor, produsert mellom april 2015 og september 2016 og enkelte modeller med sekssylindret dieselmotor produsert mellom juli 2012 og juni 2015.

– Når det kommer til branntilløp, så undersøkes ethvert tilfelle individuelt da årsakene kan være mange. Vi spekulerer derfor aldri i årsak før nødvendig undersøkelse er gjort i de tilfellene hvor branntilløp blir rapportert, avslutter Tegneby.

