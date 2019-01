Her kan regjerings-forhandlingene krasje

Onsdag starter forhandlingene om en ny, utvidet regjering med Kristelig Folkeparti på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland.

Det er ventet at diskusjonene vil bli tøffe når de fire partiene setter seg rundt forhandlingsbordet. Likevel er det forventinger om at man lykkes med prosjektet om en utvidet regjering.

– Jeg tror nok dette går veien, selv om ikke forhandlingene blir enkle av den grunn, sier Aslak Eriksrud, politisk kommentator TV 2.

– Det er klart at det kan skjære seg, men jeg tror at om to uker er vi veldig nære en utvidet regjering, sier Kjetil Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv.

Til TV 2 opplyser likevel kilder i den sittende regjeringen, med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, at det ikke er sikkert at man klarer å komme til enighet.​

Konflikter

En rekke saker peker seg ut som konfliktområder før regjeringsforhandlingene.

Endringer i abortloven.

Under KrFs politiske veivalg i høst, åpnet statsminister Erna Solberg for å forhandle om abortloven. Siden har saken pekt seg ut som den kanskje viktigste enkeltsaken for KrF i regjeringsforhandlingene. Partiets nestleder, Kjell Ingolf Ropstad, har sagt at partiet vil kreve endringer i loven i forhandlingene. KrF ønsker å endre abortloven paragraf 2c, hvor tolkningen av loven sier at Downs syndrom er en selvstendig grunn til å få innvilget abort etter uke 12.



– At KrF må få gjennomslag på området abort, det er ganske åpenbart. Men en endring av paragraf 2c er jeg tvilende til at de får til, ettersom det går inn på kvinners selvbestemmelse, som er vanskelig å endre, sier Eriksrud.

Både Frp og Venstre har vært tydelige på at de ikke kommer til å gå med på dette.



– Det kan være lettere å få til noe på tvillingabort, eller å bli enige om å utarbeide en handlingsplan, mener Eriksrud.



En handlingsplan for å redusere antall aborter kan inneholde forebyggende tiltak, som for eksempel å gjøre det enklere å for studenter å kombinere barn med studier.



– Sånne ting kan være mulig å få på plass, sier Alstadheim, som i likhet med Eriksrud ikke har tror på at KrF kan få gjennom en endring av abortlovens paragraf 2c.

​