Nybilsalget i Norge har vært stabilt høyt i flere år. Men hvilke biler som selger best har forandret seg mye, særlig de siste fire-fem årene.

Nå har Bilimportørenes Landsforening (BIL) sett litt inn i glasskulen for året vi akkurat har startet på. De presenterer hvordan de ulike importørene selv mener at bilsalget vil se ut i år.

Det totale antallet solgte biler er ventet å bli omtrent likt som foregående år, men drivlinjeandelene er i stadig endring.

Totalt tror bransjen det vil bli solgt omtrent 150.000 personbiler i 2019. Mer enn 6 av 10 av dem kommer til å være ladbare, i følge bransjens egne prognoser.

Ventelister

– Våre medlemmer spår ikke overraskende at elektrifiseringen kommer til å øke også i år. Det skyldes ikke minst mange nylanseringer av både helelektriske biler, og nye ladbare hybrider med vesentlig lengre elektrisk rekkevidde enn det som har vært vanlig tidligere, forklarer Erik Andresen, direktør i BIL.

Ladbare biler er langt mer populære i Norge enn i andre europeiske land, og importørene jobber for å få inn så mange av disse som mulig til det norske markedet.

Det er ventelister på en god del bilmodeller, og det knytter seg store forventninger til leveringsvolumene på disse bilene.

Lading på jobben forsvant – da ble det problemer

Bensin og diesel vil falle

– En del ladbare biler, særlig helelektriske biler, produseres i et begrenset volum. Derfor har det blitt ventelister på en god del av disse. De importørene det gjelder ønsker naturlig nok å få tak i biler til alle så fort som mulig, men Norge er et lite land i den store sammenhengen, og vi har ikke all verdens påvirkning på produksjonen av biler ved de store fabrikkene, sier Andresen, i en pressemelding.

Importørene spår at salget av ikke-ladbare hybrider kommer til å ligge nokså stabilt, mens bensin- og dieselbilandelen kommer til å falle med rundt 15 prosentpoeng sammenliknet med 2018.

Elektriske Nissan Leaf ble årets mest solgte bilmodell i fjor. Det er første gang en Nissan går til topps på denne statistikken i Norge.

Elektrisk bilår

– Utvalget av bensin- og dieselbiler er mye større enn for ladbare biler, det vil si at det finnes flere modellvarianter, størrelser, og ikke minst biler med firehjulstrekk, god plass og tilhengerfeste å velge mellom. Derfor er de et naturlig valg for mange kunder fortsatt, forteller Andresen.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen tror også det går mot et elektrisk bilår.

– Som BIL peker på, er den store utfordringen å få nok biler. Mange tusen nordmenn står nå på venteliste for elbiler. Hadde leveringssituasjonen vært normal, ville salget av disse vært langt høyere. Det skal også bli spennende å se utviklingen for de ladbare hybridene. Nå kommer det blir med langt bedre rekkevidde enn tidligere. Spørsmålet blir om kundene velger det, eller om de heller vil ha helelektrisk bil. Svaret på det får vi utover i året, sier Møller Johnsen.

Denne slo alle konkurrentene i fjor

Det kommer en rekke ladbare hybrid-nyheter i 2019. Her er den ladbare utgaven av nye Volvo V60.

Fortsatt kunder som vil ha diesel

Han mener salget av dieselbiler vil fortsette å falle, om enn ikke like bratt som de siste årene.

– Nei, nå nærmer oss et nivå hvor det sannsynligvis vil begynne å flate litt ut. Dieselmotoren har fått veldig mye negativ oppmerksomhet de siste årene. Å tro på noe stort comeback her tror jeg er feil. Men det er klart at det fortsatt er kunder som vil ha diesel – og som også har gode grunner til å kjøpe det. Mye kommer også an på hva myndighetene gjør, både i forhold til mulig utestengelse av biler fra bysentra og det å gjøre det dyrere å eie og bruke dieselbil, sier Møller Johnsen.

LES MER: Dette tror sjefen for Norges største bilimportør om 2019

Video: Viktig nyhet, her er Volkswagen ID ute på test

​